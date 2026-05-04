Deep Strike в апреле. Украина поразила 14 НПЗ и терминалов РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Deep Strike в апреле. Украина поразила 14 НПЗ и терминалов РФ

Министерство обороны Украины
бавовна
Read in English
Читати українською

Апрель 2026 стал для Сил обороны Украины еще одним месяцем системной кампании глубоких ударов по военно-экономической инфраструктуре России. Средствами Deep Strike поражены цели от временно оккупированного Крыма до Перми, Уфы, Орска и Челябинска – то есть Урала, исторически считавшегося глубоким тылом РФ.

Главные тезисы

  • Украинские Силы обороны провели системные Deep Strike удары по 14 объектам России от Крыма до Урала.
  • Атаки в апреле 2026 года нанесли серьезный ущерб российским НПЗ и терминалам, а также кораблям и военным объектам.

"Бавовна" в апреле 2026 года: 14 российских НПЗ и терминалов

С начала года РФ потеряла минимум 7 миллиардов долларов непосредственно от украинских ударов по российской нефтяной индустрии и переработке, напомнили в Минобороны.

В апреле Силы обороны поразили по меньшей мере 14 таких объектов — от НПЗ на Поволжье и Приуралье до портовых терминалов на Балтике и Черном море.

  • Так, произошел пожар на НПЗ «Башнефть-Новойл», Уфа (Башкортостан). Подтверждено поражение завода с последующим пожаром. Дальность удара составляла около 1400 км от границы.

  • В результате удара по НПЗ «Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез» на расстоянии в 800 км вспыхнул масштабный пожар. Повреждены установки первичной переработки АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, задействованная в производстве нефтяных битумов. Выведены из строя технологическая установка АВТ-2 и гидроочистка дизельного горючего ЛЧ-24-7.

  • Нанесены три удара по НПЗ «Туапсинский» (Туапсе Краснодарский край) на расстоянии 1500 км. НПЗ получил удары 16, 20 и 28 апреля — наибольшая кратность среди всех целей месяца.

  • Для поражения НПЗ «Новокуйбышевский» Силы обороны нанесли удар дальностью около 1 000 км. На стратегическом предприятии мощностью 8,8 млн. тонн в год раздавались взрывы, а затем возник пожар.

  • НПЗ «Сызранский» (расстояние в 900 км) было поражено в рамках скоординированной массированной атаки. На предприятии вспыхнул пожар. Этот НПЗ напрямую задействован в обеспечении Вооруженных Сил РФ.

  • В результате удара на НПЗ «Ярославский» (расстояние в 750 км) возник пожар. Подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

  • После попадания по НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Орске Оренбургской области (расстояние в 1500 км) возник пожар.

  • Удар по НПЗ «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» в Перми на расстоянии в 1 500 км нанесли беспилотники Центру спецопераций «Альфа» СБУ.

Под ударом оказались ключевые нефтяные хабы России, обеспечивающие как экспортные поступления в бюджет, так и непосредственное удовлетворение потребностей войск.

Удары нанесены по таким портовым терминалам и транспортной инфраструктуре:

  • порт «Приморск», Ленинградская область (850 км) — подтверждены пожар и повреждение трех резервуаров РВСН-20000 общим объемом 60 000 кубометров;

  • терминал "Усть-Луга Ойл", Ленинградская область (900 км) — подтвержденное поражение трех резервуаров "Транснефть-Балтика";

  • нефтеналивной терминал «РПК-Высоцк Лукойл-2», Ленинградская область (950 км) — подтвержденный пожар;

  • нефтеперекачивающая станция «Тихорецк» (Краснодарский край, 300 км) — подтвержденный пожар;

  • нефтяной терминал "Шесхарис" (Новороссийск, 420 км) — масштабный пожар в ключевом узле перевалки черноморской нефти.

В свою очередь, нефтебазы в Феодосии, Гвардейском и нефтеперекачивающие станции в Крыму и Краснодарском крае потерпели поражение как элементы тактической поставки ГСМ для группировок РФ.

10 апреля Силы обороны впервые поразили нефтедобывающую инфраструктуру в открытом море.

Повреждены ледоустойчивые стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении им. Грайфер и ЛСП-1 на месторождении им. Корчагина. Объекты расположены около 1 000 километров от линии боевого столкновения.

29 апреля подразделение Военно-морских сил Украины поразило подсанкционное судно MARQUISE в Черном море — в 210 километрах от Туапсе. Два морских беспилотника-камикадзе (МБЭК) попали в кормовую часть в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

Силы обороны в апреле поразили два завода на территории России:

  • 1 апреля был поражен завод «Стрела» (Суземка Брянской области. Он производит комплектующие к крылатым ракетам и выполнил более 120 государственных контрактов для нужд ОПК России. Находится под санкциями Украины).

  • 19 апреля ВМС Украины нанесли точный удар ракетами «Нептун» по производственному корпусу завода «Атлант Аэро» в Таганроге.

Поражение вражеских кораблей

Апрель отразился последовательными ударами по корабельному составу ЧФ РФ в Севастополе и Керченском проливе:

  • 19 апреля подразделение Главного управления разведки Минобороны «Призраки» вывело из строя два больших десантных корабля в Севастопольской бухте.

ПДК «Ямал» проекта 775 (1988 г. постройки, грузоемкость 500 тонн, ориентировочная стоимость свыше 80 млн долларов) и ПДК «Николай Фильченков» проекта 1171 (1975 г., грузоемкость 1 000 тонн, стоимость свыше 7 снабжение группировок РФ в Крыму. Оба корабля выведены из строя. Совокупный ущерб превышает 150 млн долларов.

  • Удары по тем же кораблям были также совершены 20 и 26 апреля силами СБУ.

  • 5 апреля два ударных БПЛА попали во фрегат проекта 11356Р «Буревестник» — носитель крылатых ракет «Калибр». Масштабы ущерба уточнялись.

  • 26 апреля в рамках операции "Альфа" СБУ одновременно поражены корабль радиотехнической разведки, учебный центр Черноморского флота и штаб радиотехнической разведки сил ПВО.

  • Также поражены МиГ-31 на аэродроме «Бельбек» (потенциальный носитель гиперзвукового «Кинжала») и технико-эксплуатационная часть аэродрома.

  • 22 апреля было подтверждено повреждение боевой рубки корабля Пограничной службы ФСБ в Севастополе.

  • 30 апреля ВМС Украины уничтожили патрульный сторожевой катер ФСБ «Соболь» и противодиверсионный катер «Граченок» в районе Керченского пролива. Враг понес безвозвратные и санитарные потери.

  • 25 апреля на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ Силы беспилотных систем поразили два истребителя Су-57, один истребитель-бомбардировщик Су-34 и еще один самолет неустановленной модификации. Это одна из самых отдаленных операций украинских средств Deep Strike — цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" гремит в Ленинградской и Волгоградской областях — видео
"Бавовна" в России 27 марта - последние подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" накрыла ЛПДС "Пермь" в России — фото и видео
"Бавовна" в России 29 апреля - все подробности и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовна" звучала в Перми и Дзержинске — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?