Deep Strike в апреле. Украина поразила 14 НПЗ и терминалов РФ

Апрель 2026 стал для Сил обороны Украины еще одним месяцем системной кампании глубоких ударов по военно-экономической инфраструктуре России. Средствами Deep Strike поражены цели от временно оккупированного Крыма до Перми, Уфы, Орска и Челябинска – то есть Урала, исторически считавшегося глубоким тылом РФ.

"Бавовна" в апреле 2026 года: 14 российских НПЗ и терминалов

С начала года РФ потеряла минимум 7 миллиардов долларов непосредственно от украинских ударов по российской нефтяной индустрии и переработке, напомнили в Минобороны.

В апреле Силы обороны поразили по меньшей мере 14 таких объектов — от НПЗ на Поволжье и Приуралье до портовых терминалов на Балтике и Черном море.

Так, произошел пожар на НПЗ «Башнефть-Новойл», Уфа (Башкортостан). Подтверждено поражение завода с последующим пожаром. Дальность удара составляла около 1400 км от границы.

В результате удара по НПЗ «Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез» на расстоянии в 800 км вспыхнул масштабный пожар. Повреждены установки первичной переработки АВТ-6 и АВТ-1, а также установка 19/6, задействованная в производстве нефтяных битумов. Выведены из строя технологическая установка АВТ-2 и гидроочистка дизельного горючего ЛЧ-24-7.

Нанесены три удара по НПЗ «Туапсинский» (Туапсе Краснодарский край) на расстоянии 1500 км. НПЗ получил удары 16, 20 и 28 апреля — наибольшая кратность среди всех целей месяца.

Для поражения НПЗ «Новокуйбышевский» Силы обороны нанесли удар дальностью около 1 000 км. На стратегическом предприятии мощностью 8,8 млн. тонн в год раздавались взрывы, а затем возник пожар.

НПЗ «Сызранский» (расстояние в 900 км) было поражено в рамках скоординированной массированной атаки. На предприятии вспыхнул пожар. Этот НПЗ напрямую задействован в обеспечении Вооруженных Сил РФ.

В результате удара на НПЗ «Ярославский» (расстояние в 750 км) возник пожар. Подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

После попадания по НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Орске Оренбургской области (расстояние в 1500 км) возник пожар.

Удар по НПЗ «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» в Перми на расстоянии в 1 500 км нанесли беспилотники Центру спецопераций «Альфа» СБУ.

Под ударом оказались ключевые нефтяные хабы России, обеспечивающие как экспортные поступления в бюджет, так и непосредственное удовлетворение потребностей войск.

Удары нанесены по таким портовым терминалам и транспортной инфраструктуре:

порт «Приморск», Ленинградская область (850 км) — подтверждены пожар и повреждение трех резервуаров РВСН-20000 общим объемом 60 000 кубометров;

терминал "Усть-Луга Ойл", Ленинградская область (900 км) — подтвержденное поражение трех резервуаров "Транснефть-Балтика";

нефтеналивной терминал «РПК-Высоцк Лукойл-2», Ленинградская область (950 км) — подтвержденный пожар;

нефтеперекачивающая станция «Тихорецк» (Краснодарский край, 300 км) — подтвержденный пожар;

нефтяной терминал "Шесхарис" (Новороссийск, 420 км) — масштабный пожар в ключевом узле перевалки черноморской нефти.

В свою очередь, нефтебазы в Феодосии, Гвардейском и нефтеперекачивающие станции в Крыму и Краснодарском крае потерпели поражение как элементы тактической поставки ГСМ для группировок РФ.

10 апреля Силы обороны впервые поразили нефтедобывающую инфраструктуру в открытом море.

Повреждены ледоустойчивые стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении им. Грайфер и ЛСП-1 на месторождении им. Корчагина. Объекты расположены около 1 000 километров от линии боевого столкновения.

29 апреля подразделение Военно-морских сил Украины поразило подсанкционное судно MARQUISE в Черном море — в 210 километрах от Туапсе. Два морских беспилотника-камикадзе (МБЭК) попали в кормовую часть в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

Силы обороны в апреле поразили два завода на территории России:

1 апреля был поражен завод «Стрела» (Суземка Брянской области. Он производит комплектующие к крылатым ракетам и выполнил более 120 государственных контрактов для нужд ОПК России. Находится под санкциями Украины).

19 апреля ВМС Украины нанесли точный удар ракетами «Нептун» по производственному корпусу завода «Атлант Аэро» в Таганроге.

Поражение вражеских кораблей

Апрель отразился последовательными ударами по корабельному составу ЧФ РФ в Севастополе и Керченском проливе:

19 апреля подразделение Главного управления разведки Минобороны «Призраки» вывело из строя два больших десантных корабля в Севастопольской бухте.

ПДК «Ямал» проекта 775 (1988 г. постройки, грузоемкость 500 тонн, ориентировочная стоимость свыше 80 млн долларов) и ПДК «Николай Фильченков» проекта 1171 (1975 г., грузоемкость 1 000 тонн, стоимость свыше 7 снабжение группировок РФ в Крыму. Оба корабля выведены из строя. Совокупный ущерб превышает 150 млн долларов.