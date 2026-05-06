Україна знайшла заміну китайським комплектуючим для дронів
Джерело:  The Guardian

Згідно з даними видання The Guardian, Україна ставить за мету відмовитися від китайських комплектуючих у процесах виробництва дронів. Офіційний Київ уже знайшов гідну альтернативу, а саме Тайвань.

  • Поки відмовитися від усіх китайських комплектуючих Україна не може.
  • Річ у тім, що деталі китайського виробництва залишаються значно дешевшими та доступнішими.

Україна хоче посилити співпрацю з Тайванем

Як вдалося дізнатися журналістам, Україна, а також Європа , США та інші країни, дедалі частіше звертаються до Тайваню, як альтернативного постачальника комплектуючих.

Одна з головних причин — побоювання посилення китайського експортного контролю.

На тлі останніх подій на міжнародній арені саме тайванські компанії залишаються гнучкими.

Насамперед йдеться про те, що деякі компанії з виробництва дронів створили місцеві потужності в Литві та Польщі, щоб краще обслуговувати Україну.

Ба більше, вказано, що урядовий орган з метою посилення цієї сфери підписав меморандуми про взаєморозуміння з п'ятьма європейськими країнами.

Попри це, саме локалізація залишається головним пріоритетом України.

У той же час, навіть з розширенням внутрішнього виробництва деталей, Україна навряд чи зможе масштабувати виробництво дронів без китайських компонентів найближчим часом, деталі китайського виробництва залишаються значно дешевшими та доступнішими.

