Україна знайшла заміну китайським комплектуючим для дронів

Згідно з даними видання The Guardian, Україна ставить за мету відмовитися від китайських комплектуючих у процесах виробництва дронів. Офіційний Київ уже знайшов гідну альтернативу, а саме Тайвань.
Головні тези:
- Поки відмовитися від усіх китайських комплектуючих Україна не може.
- Річ у тім, що деталі китайського виробництва залишаються значно дешевшими та доступнішими.
Україна хоче посилити співпрацю з Тайванем
Як вдалося дізнатися журналістам, Україна, а також Європа , США та інші країни, дедалі частіше звертаються до Тайваню, як альтернативного постачальника комплектуючих.
Одна з головних причин — побоювання посилення китайського експортного контролю.
На тлі останніх подій на міжнародній арені саме тайванські компанії залишаються гнучкими.
Насамперед йдеться про те, що деякі компанії з виробництва дронів створили місцеві потужності в Литві та Польщі, щоб краще обслуговувати Україну.
Ба більше, вказано, що урядовий орган з метою посилення цієї сфери підписав меморандуми про взаєморозуміння з п'ятьма європейськими країнами.
Попри це, саме локалізація залишається головним пріоритетом України.
