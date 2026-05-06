Українські воїни уразили 12 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували одразу 12 районів зосередження особового складу російських загарбників, а також три гармати ворога.

Головні тези:

  • Почався 1533 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 5 травня на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.

Втрати РФ станом на 6 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 337 170 (+1 050) осіб

  • танків — 11 918 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 515 (+5) од.

  • артилерійських систем — 41 478 (+92) од.

  • реактивних систем залпового вогню — 1 775 (+5) од.

  • засобів протиповітряної оборони — 1 363 (+2) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 352 (+0) од.

  • наземних роботизованих комплексів — 1 332 (+12) од.

  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 276 061 (+2 031) од.

  • крилатих ракет — 4 585 (+1) од.

  • кораблів і катерів — 33 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 94 312 (+282) од.

  • спеціальної техніки — 4 170 (+0) од.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню.

