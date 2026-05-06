Українські воїни уразили 12 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували одразу 12 районів зосередження особового складу російських загарбників, а також три гармати ворога.
Головні тези:
- Почався 1533 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 5 травня на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.
Втрати РФ станом на 6 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 337 170 (+1 050) осіб
танків — 11 918 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 515 (+5) од.
артилерійських систем — 41 478 (+92) од.
реактивних систем залпового вогню — 1 775 (+5) од.
засобів протиповітряної оборони — 1 363 (+2) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 352 (+0) од.
наземних роботизованих комплексів — 1 332 (+12) од.
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 276 061 (+2 031) од.
крилатих ракет — 4 585 (+1) од.
кораблів і катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 94 312 (+282) од.
спеціальної техніки — 4 170 (+0) од.
Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-