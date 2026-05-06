Украинские воины поразили 12 районов сосредоточения армии РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали сразу 12 районов сосредоточения личного состава российских захватчиков, а также три пушки врага.

Главные тезисы

  • Начался 1533 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 5 мая на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Потери РФ по состоянию на 6 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 337 170 (+1 050) человек

  • танков — 11 918 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 515 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 41 478 (+92) ед.

  • реактивных систем залпового огня — 1775 (+5) ед.

  • средств противовоздушной обороны — 1363 (+2) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 352 (+0) ед.

  • наземных роботизированных комплексов — 1332 (+12) ед.

  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 276 061 (+2 031) ед.

  • крылатых ракет — 4 585 (+1) ед.

  • кораблей и катеров — 33 (+0) ед.

  • подводных лодок — 2 (+0) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 94312 (+282) ед.

  • специальной техники — 4 170 (+0) ед.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 13 ракет, совершил 77 авиационных ударов, сбросил 244 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 10301 дрон-камикадзе и произвел 3651 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 102 из реактивных систем залпового огня.

