Украинские воины поразили 12 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали сразу 12 районов сосредоточения личного состава российских захватчиков, а также три пушки врага.
Главные тезисы
- Начался 1533 день полномасштабной войны России против Украины.
- 5 мая на фронте произошло 186 боевых столкновений.
Потери РФ по состоянию на 6 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 337 170 (+1 050) человек
танков — 11 918 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 515 (+5) ед.
артиллерийских систем — 41 478 (+92) ед.
реактивных систем залпового огня — 1775 (+5) ед.
средств противовоздушной обороны — 1363 (+2) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 352 (+0) ед.
наземных роботизированных комплексов — 1332 (+12) ед.
беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 276 061 (+2 031) ед.
крылатых ракет — 4 585 (+1) ед.
кораблей и катеров — 33 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 94312 (+282) ед.
специальной техники — 4 170 (+0) ед.
Кроме того, применил 10301 дрон-камикадзе и произвел 3651 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 102 из реактивных систем залпового огня.
