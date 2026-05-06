Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной — Сибига
Утром 6 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна-агрессорка Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный украинским лидером Владимиром Зеленским накануне. Что важно понимать, это произошло сразу в полночь с 5 на 6 мая.

Главные тезисы

  • Накануне старта режима прекращения огня Россия умышленно убила десятки гражданских украинцев в разных городах.
  • Сибига призывает мир немедленно усилить давление на режим Путина.

Путин снова доказал, что не хочет мира

Российские атаки с использованием 108 беспилотников и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.

Украинский дипломат обратил внимание мира на то, что Путин еще раз публично наплевал на реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий.

Кремль не остановило даже то, что эту инициативу Владимира Зеленского поддержали другие страны, а также международные организации.

Это демонстрирует, что Россия исключает мир, а ее фальшивые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина интересуют только военные парады, а не человеческие жизни, — подчеркнул Андрей Сибига.

Как отметил глава МИД Украины, такое поведение Кремля должно получить в ответ мощное давление на путинскую систему.

В первую очередь речь идет о новых санкционных ударах, изоляции, ответственности за преступления России и усиленной поддержке Украины во всех сферах.

