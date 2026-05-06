Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной — Сибига

Утром 6 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна-агрессорка Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный украинским лидером Владимиром Зеленским накануне. Что важно понимать, это произошло сразу в полночь с 5 на 6 мая.
Главные тезисы
- Накануне старта режима прекращения огня Россия умышленно убила десятки гражданских украинцев в разных городах.
- Сибига призывает мир немедленно усилить давление на режим Путина.
Путин снова доказал, что не хочет мира
Украинский дипломат обратил внимание мира на то, что Путин еще раз публично наплевал на реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий.
Кремль не остановило даже то, что эту инициативу Владимира Зеленского поддержали другие страны, а также международные организации.
Как отметил глава МИД Украины, такое поведение Кремля должно получить в ответ мощное давление на путинскую систему.
В первую очередь речь идет о новых санкционных ударах, изоляции, ответственности за преступления России и усиленной поддержке Украины во всех сферах.
