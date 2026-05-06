Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною — Сибіга
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною — Сибіга

Андрій Сибіга
Сибіга

Вранці 6 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна-агресорка Росія порушила режим припинення вогню, ініційований українським лідером Володимиром Зеленським напередодні. Що важливо розуміти, це сталося одразу опівночі з 5 на 6 травня.

Головні тези:

  • Напередодні старту режиму припинення вогню Росія умисно убила десятуи цивільних українців у різних містах.
  • Сибіга закликає світ негайно посилити тиск на режим Путіна.

Путін знову довів, що не хоче миру

Російські атаки з використанням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Український дипломат звернув увагу світу на те, що Путін вкотре публічно начхав на реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій.

Кремль не зупинило навіть те, що цю ініціативу Володимира Зеленського підтримали інші країни, а також міжнародні організації.

Це демонструє, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя — наголосив Андрій Сибіга.

Як зазначив глава МЗС України, така поведінка Кремля повинна отримати у відповідь потужний тиск на путінську систему.

Насамперед йдеться про нові санкційні удари, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони можуть пролетіти у Москві під час параду 9 травня — Зеленський
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 89 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
43 людини постраждали внаслідок ударів Росії по Запоріжжю
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атаки Росії на Запоріжжя - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?