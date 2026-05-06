Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною — Сибіга

Вранці 6 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна-агресорка Росія порушила режим припинення вогню, ініційований українським лідером Володимиром Зеленським напередодні. Що важливо розуміти, це сталося одразу опівночі з 5 на 6 травня.
Головні тези:
- Напередодні старту режиму припинення вогню Росія умисно убила десятуи цивільних українців у різних містах.
- Сибіга закликає світ негайно посилити тиск на режим Путіна.
Путін знову довів, що не хоче миру
Український дипломат звернув увагу світу на те, що Путін вкотре публічно начхав на реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій.
Кремль не зупинило навіть те, що цю ініціативу Володимира Зеленського підтримали інші країни, а також міжнародні організації.
Як зазначив глава МЗС України, така поведінка Кремля повинна отримати у відповідь потужний тиск на путінську систему.
Насамперед йдеться про нові санкційні удари, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах.
