Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною — Сибіга

Вранці 6 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна-агресорка Росія порушила режим припинення вогню, ініційований українським лідером Володимиром Зеленським напередодні. Що важливо розуміти, це сталося одразу опівночі з 5 на 6 травня.

Путін знову довів, що не хоче миру

Російські атаки з використанням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Український дипломат звернув увагу світу на те, що Путін вкотре публічно начхав на реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій.

Кремль не зупинило навіть те, що цю ініціативу Володимира Зеленського підтримали інші країни, а також міжнародні організації.

Це демонструє, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя — наголосив Андрій Сибіга.

Як зазначив глава МЗС України, така поведінка Кремля повинна отримати у відповідь потужний тиск на путінську систему.