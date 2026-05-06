43 людини постраждали внаслідок ударів Росії по Запоріжжю

Вранці 6 травня стало відомо, що кількість потерпілих внаслідок атак російських окупантів на Запоріжжя зросла до 43 людей. Четверо з них — у важкому стані.
Головні тези:
- Загалом в області 12 мирних мешканців загинули, а 49 отримали поранення через ворожі атаки.
- 6 травня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби.
Атаки Росії на Запоріжжя — останні подробиці
Про наслідки ворожих ударів розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, до лікарень уже звернулися 43 людини — віком від 20 до 66 років.
Згідно з останніми даними, 18 потерпілих — ушпиталені.
Федоров офіційно підтвердив, що стан чотирьох медики оцінюють, як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.
Що важливо розуміти, загалом 12 мирних мешканців регіону загинули та ще 49 були поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.
Ба більше, вказано, що протягом минулої доби загарбники завдали 989 ударів по 51 населеному пункту області. Також противник спрямував 2 ракети на Запоріжжя.
