43 людини постраждали внаслідок ударів Росії по Запоріжжю
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Атаки Росії на Запоріжжя - останні подробиці
Вранці 6 травня стало відомо, що кількість потерпілих внаслідок атак російських окупантів на Запоріжжя зросла до 43 людей. Четверо з них — у важкому стані. 

Головні тези:

  • Загалом в області 12 мирних мешканців загинули, а 49 отримали поранення через ворожі атаки.
  • 6 травня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби.

Про наслідки ворожих ударів розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

18 людей в лікарнях, в тому числі четверо — важкі: збільшується кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя.

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

За його словами, до лікарень уже звернулися 43 людини — віком від 20 до 66 років.

Згідно з останніми даними, 18 потерпілих — ушпиталені.

Федоров офіційно підтвердив, що стан чотирьох медики оцінюють, як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.

Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома, — пояснив глава місцевої ОВА.

Що важливо розуміти, загалом 12 мирних мешканців регіону загинули та ще 49 були поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.

Ба більше, вказано, що протягом минулої доби загарбники завдали 989 ударів по 51 населеному пункту області. Також противник спрямував 2 ракети на Запоріжжя.

