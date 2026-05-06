43 людини постраждали внаслідок ударів Росії по Запоріжжю

Вранці 6 травня стало відомо, що кількість потерпілих внаслідок атак російських окупантів на Запоріжжя зросла до 43 людей. Четверо з них — у важкому стані.

Про наслідки ворожих ударів розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

18 людей в лікарнях, в тому числі четверо — важкі: збільшується кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

За його словами, до лікарень уже звернулися 43 людини — віком від 20 до 66 років.

Згідно з останніми даними, 18 потерпілих — ушпиталені.

Федоров офіційно підтвердив, що стан чотирьох медики оцінюють, як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.

Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома, — пояснив глава місцевої ОВА.

Що важливо розуміти, загалом 12 мирних мешканців регіону загинули та ще 49 були поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони.