43 человека пострадали в результате ударов России по Запорожью

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Утром 6 мая стало известно, что количество пострадавших в результате атак российских оккупантов на Запорожье возросло до 43 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

  • Всего в области 12 мирных жителей погибли, а 49 получили ранения из-за вражеских атак.
  • 6 мая в Запорожье объявили Днем траура.

Атаки России на Запорожье — последние подробности

О последствиях вражеских ударов рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

18 человек в больницах, в том числе четверо — тяжелые: увеличивается количество пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на Запорожье.

Глава Запорожской ОВА

По его словам, в больницы уже обратились 43 человека — в возрасте от 20 до 66 лет.

Согласно последним данным, 18 пострадавших госпитализированы.

Федоров официально подтвердил, что состояние четырех медики оценивают как тяжелое, а 14 человек в состоянии средней тяжести.

Другие пострадавшие после получения медицинской помощи лечатся дома, — объяснил глава местной ОВА.

Что важно понимать, в общей сложности 12 мирных жителей региона погибли и еще 49 были ранены в результате российских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.

Более того, указано, что за прошедшие сутки захватчики нанесли 989 ударов по 51 населенному пункту области. Также противник направил 2 ракеты на Запорожье.

