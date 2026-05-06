43 человека пострадали в результате ударов России по Запорожью

Утром 6 мая стало известно, что количество пострадавших в результате атак российских оккупантов на Запорожье возросло до 43 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Всего в области 12 мирных жителей погибли, а 49 получили ранения из-за вражеских атак.
- 6 мая в Запорожье объявили Днем траура.
Атаки России на Запорожье — последние подробности
О последствиях вражеских ударов рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, в больницы уже обратились 43 человека — в возрасте от 20 до 66 лет.
Согласно последним данным, 18 пострадавших госпитализированы.
Федоров официально подтвердил, что состояние четырех медики оценивают как тяжелое, а 14 человек в состоянии средней тяжести.
Что важно понимать, в общей сложности 12 мирных жителей региона погибли и еще 49 были ранены в результате российских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.
Более того, указано, что за прошедшие сутки захватчики нанесли 989 ударов по 51 населенному пункту области. Также противник направил 2 ракеты на Запорожье.
