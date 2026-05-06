43 человека пострадали в результате ударов России по Запорожью

Утром 6 мая стало известно, что количество пострадавших в результате атак российских оккупантов на Запорожье возросло до 43 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Атаки России на Запорожье — последние подробности

О последствиях вражеских ударов рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

18 человек в больницах, в том числе четверо — тяжелые: увеличивается количество пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на Запорожье. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

По его словам, в больницы уже обратились 43 человека — в возрасте от 20 до 66 лет.

Согласно последним данным, 18 пострадавших госпитализированы.

Федоров официально подтвердил, что состояние четырех медики оценивают как тяжелое, а 14 человек в состоянии средней тяжести.

Другие пострадавшие после получения медицинской помощи лечатся дома, — объяснил глава местной ОВА.

Что важно понимать, в общей сложности 12 мирных жителей региона погибли и еще 49 были ранены в результате российских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.