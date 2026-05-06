В ISW раскрыли главный смысл новых угроз Путина Украине

Американские аналитики Института по изучению войны (ISW) расшифровали недавние слова российского диктатора Владимира Путина. Последний громко угрожал Украине ответными мерами в случае провокаций во время парада 9 мая. По убеждению экспертов, это свидетельствует лишь о том, что Кремль больше не способен защитить столицу России — Москву — от украинских дипстрайков.

Путин осознал, что Москва стала беззащитной

Юридически глава Кремля не спешит признавать, что Украина давно перенесла войну на территорию России.

Несмотря на это, он понял, что больше не способна защитить Москву от украинских воздушных ударов.

Единственный “инструмент”, который остался в распоряжении Путина, — запугивание и угрозы в адрес официального Киева.

Российский диктатор очень боится, что Украина действительно решится атаковать “сердце” Москвы непосредственно во время парада 9 мая.

Если это все-таки произойдет, то будет, возможно, самым большим позором для Путина за все время войны.

Еще одним красноречивым фактом является то, что глава Кремля запретил включать военную технику в парад на Красной площади.

Что важно понимать, это первый подобный случай за последние два десятилетия.

Поскольку речь идет об открытой площадке, где Минобороны РФ всегда размещает технику для парада, она действительно уязвима перед украинскими ударами.