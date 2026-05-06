В ISW розкрили головний сенс нових погроз Путіна Україні

Американські аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) розшифрували нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна. Останній гучно погрожував Україні заходами у відповідь у разі провокацій під час параду 9 травня. На переконання експертів, це свідчить лише про те, що Кремль більше не здатний захистити столицю Росії — Москву — від українських діпстрайків.

Путін усвідомив, що Москва стала беззахисною

Юридично глава Кремля не поспішає визнавати, що Україна вже давно перенесла війну на територію Росії.

Попри це, він врешті зрозумів, що більше не здатний захистити Москву від українських повітряних ударів.

Єдиний інструмент, який залишився в розпорядженні Путіна, — залякування та погрози на адресу офіційного Києва.

Російський диктатор дуже боїться, що Україна дійсно наважиться атакувати серце Москви безпосередньо під час параду 9 травня.

Якщо це все-таки станеться, то буде, можливо, найбільшою ганьбою для Путіна за весь час війни.

Ще одним красномовним фактом є те, що глава Кремля заборонив включати військову техніку в парад на Красній площі.

Що важливо розуміти, це перший подібний випадок за останні два десятиліття.

Оскільки йдеться про відкритий майданчик, де Міноборони РФ завжди розміщує техніку для параду, він дійсно вразливий перед українськими ударами.