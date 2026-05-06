Россия ударила по детскому саду в центре Сум

6 мая российские захватчики совершили атаку на детский сад в центре города Сумы. Количество пострадавших уточняется, на месте удары работают спасатели и полиция.
Главные тезисы
- Для этой атаки враг использовал 2 ударных дрона.
- Российская атака на город продолжается до сих пор.
- Пока известно о трех пострадавших на месте удара в Сумах.
Атака на детский сад в Сумах — что известно
Около 11:05 глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские оккупанты двумя дронами ударили по гражданскому зданию в центральной части Сум.
По его словам, сейчас началась спасательная операция.
Новость дополняется…