Россия ударила по детскому саду в центре Сум
6 мая российские захватчики совершили атаку на детский сад в центре города Сумы. Количество пострадавших уточняется, на месте удары работают спасатели и полиция.

Главные тезисы

  • Для этой атаки враг использовал 2 ударных дрона.
  • Российская атака на город продолжается до сих пор.
  • Пока известно о трех пострадавших на месте удара в Сумах.

Атака на детский сад в Сумах — что известно

Около 11:05 глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские оккупанты двумя дронами ударили по гражданскому зданию в центральной части Сум.

По его словам, сейчас началась спасательная операция.

Информация о пострадавших и других последствиях уточняется. Вражеская атака продолжается. Находитесь в безопасных местах.

Олег Григоров

Глава Сумской ОВА

Новость дополняется…

