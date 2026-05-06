Росія вдарила по дитячому садочку у центрі Сум

6 травня російські загарбники здійснили атаку на дитячий садок у центрі міста Суми. Кількість постраждалих наразі уточнюється, на місці удари працюють рятувальники та поліція.
Головні тези:
- Для цієї атаки ворог використав 2 ударні дрони.
- Російська атака на місто триває досі.
- Станом на зараз відомо про трьох постраждалих на місці удару в Сумах.
Атака на дитячий садок у Сумах — що відомо
Близько 11:05 голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські окупанти двома дронами вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум.
За його словами, наразі триває рятувальна операція.
Новина доповнюється…