Росія вдарила по дитячому садочку у центрі Сум
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила по дитячому садочку у центрі Сум

Сумська ОВА
Атака на дитячий садок у Сумах - що відомо
Read in English

6 травня російські загарбники здійснили атаку на дитячий садок у центрі міста Суми. Кількість постраждалих наразі уточнюється, на місці удари працюють рятувальники та поліція. 

Головні тези:

  • Для цієї атаки ворог використав 2 ударні дрони.
  • Російська атака на місто триває досі.
  • Станом на зараз відомо про трьох постраждалих на місці удару в Сумах. 

Атака на дитячий садок у Сумах — що відомо

Близько 11:05 голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські окупанти двома дронами вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум.

За його словами, наразі триває рятувальна операція.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється. Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях.

Олег Григоров

Олег Григоров

Голова Сумської ОВА

Новина доповнюється…

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?