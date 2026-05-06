Атака РФ на дитячий садок у Сумах — загинула охоронниця

Згідно з останніми даними, новий повітряний напад російських окупантів на Суми забрав життя щонайменше однієї мирної мешканки міста. Також влада повідомляє про ще двох потерпілих.
Головні тези:
- У момент удару дітей у дитячому садку не було.
- Життю двох постраждалих нічого наразі не загрожує.
Атака Росії на Суми 6 травня — які наслідки
Останніми подробицями з місця подій поділився глава Сумської ОВА Олег Григоров.
Він офіційно підтвердив, що на місці влучання ворожих ударних дронів у Сумах виявили тіло жінки.
За його словами, також з місця удару до лікарні одразу шпиталізували двох потерпілих.
Григоров додав, що медики вже надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо, близько 11:00 стало відомо, що російські загарбники двома дронами завдали ударів по цивільній будівлі у центральній частині міста Суми.
Цього разу ворог умисно здійснив атаку на дитячий садок — одразу почалася рятувальна операція.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-