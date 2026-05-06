Атака РФ на дитячий садок у Сумах — загинула охоронниця
Атака Росії на Суми 6 травня - які наслідки

Згідно з останніми даними, новий повітряний напад російських окупантів на Суми забрав життя щонайменше однієї мирної мешканки міста. Також влада повідомляє про ще двох потерпілих.

Головні тези:

  • У момент удару дітей у дитячому садку не було.
  • Життю двох постраждалих нічого наразі не загрожує.

Останніми подробицями з місця подій поділився глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Він офіційно підтвердив, що на місці влучання ворожих ударних дронів у Сумах виявили тіло жінки.

Загибла — охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

Олег Григоров

Глава Сумської ОВА

За його словами, також з місця удару до лікарні одразу шпиталізували двох потерпілих.

Григоров додав, що медики вже надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, близько 11:00 стало відомо, що російські загарбники двома дронами завдали ударів по цивільній будівлі у центральній частині міста Суми.

Цього разу ворог умисно здійснив атаку на дитячий садок — одразу почалася рятувальна операція.

Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях, — закликав містян Олег Григоров.

