Атака РФ на дитячий садок у Сумах — загинула охоронниця

Згідно з останніми даними, новий повітряний напад російських окупантів на Суми забрав життя щонайменше однієї мирної мешканки міста. Також влада повідомляє про ще двох потерпілих.

Атака Росії на Суми 6 травня — які наслідки

Останніми подробицями з місця подій поділився глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Він офіційно підтвердив, що на місці влучання ворожих ударних дронів у Сумах виявили тіло жінки.

Загибла — охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Олег Григоров Глава Сумської ОВА

За його словами, також з місця удару до лікарні одразу шпиталізували двох потерпілих.

Григоров додав, що медики вже надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, близько 11:00 стало відомо, що російські загарбники двома дронами завдали ударів по цивільній будівлі у центральній частині міста Суми.

Цього разу ворог умисно здійснив атаку на дитячий садок — одразу почалася рятувальна операція.