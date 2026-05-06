Атака РФ на детский сад в Сумах — погибла охранница

Согласно последним данным, новое воздушное нападение российских оккупантов на Сумы унесло жизни по меньшей мере одной мирной жительницы города. Также власти сообщают еще о двух пострадавших.

Атака России на Сумы 6 мая — какие последствия

Последними подробностями с места событий поделился глава Сумского ОВА Олег Григоров.

Он официально подтвердил, что на месте попадания вражеских ударных дронов в Сумах обнаружили тело женщины.

Погибшая — охранница дошкольного учреждения. Дети заведение не посещали. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей. Олег Григоров Глава Сумской ОВА

По его словам, также с места удара в больницу сразу госпитализировали двоих пострадавших.

Григоров добавил, что медики уже оказывают им необходимую помощь.

Напомним, около 11:00 стало известно, что российские захватчики двумя дронами нанесли удары по гражданскому зданию в центральной части города Сумы.

В этот раз враг умышленно совершил атаку на детский сад — сразу началась спасательная операция.