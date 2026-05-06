Российская сторона сорвала режим прекращения огня — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Российская сторона сорвала режим прекращения огня — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание мира на то, что Россия в первые минуты нарушила режим прекращения огня, который начался в 00:00 6 мая. Несмотря на это, президент призвал диктатора Владимира Путина к возобновлению мирных переговоров и завершению боевых действий.

Главные тезисы

  • Зеленский подчеркнул: единственное, что нужно для мира – это готовность России.
  • А пока ее нет, команда президента готовит новые решения для ослабления врага.

Путин снова проигнорировал решение Зеленского

После вчерашних жестоких ударов против наших городов и общин — Днепра, Запорожья, Краматорска и других — российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки. Выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, на всех главных участках фронта не утихают штурмовые действия.

Более того, за последние часы российские оккупанты уже успели провести около 30 штурмов.

Владимир Зеленский подтвердил более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только в течение минувшей ночи и утра.

По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями, — подчеркнул украинский лидер.

На этом фоне он также выразил благодарность всем составляющим Силам обороны Украины, которые постоянно отражают вражеские атаки.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ISW раскрыли главный смысл новых угроз Путина Украине
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин в панике готовится к атаке Украины на Москву 9 мая
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на детский сад в Сумах — погибла охранница
Сумская ОВА
Атака России на Сумы 6 мая – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?