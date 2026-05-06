Российская сторона сорвала режим прекращения огня — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание мира на то, что Россия в первые минуты нарушила режим прекращения огня, который начался в 00:00 6 мая. Несмотря на это, президент призвал диктатора Владимира Путина к возобновлению мирных переговоров и завершению боевых действий.

Путин снова проигнорировал решение Зеленского

После вчерашних жестоких ударов против наших городов и общин — Днепра, Запорожья, Краматорска и других — российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки. Выбор России — очевидный отказ от тишины и сохранения жизней. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, на всех главных участках фронта не утихают штурмовые действия.

Более того, за последние часы российские оккупанты уже успели провести около 30 штурмов.

Владимир Зеленский подтвердил более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только в течение минувшей ночи и утра.

По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями, — подчеркнул украинский лидер.

На этом фоне он также выразил благодарность всем составляющим Силам обороны Украины, которые постоянно отражают вражеские атаки.