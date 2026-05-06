Российская сторона сорвала режим прекращения огня — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский обратил внимание мира на то, что Россия в первые минуты нарушила режим прекращения огня, который начался в 00:00 6 мая. Несмотря на это, президент призвал диктатора Владимира Путина к возобновлению мирных переговоров и завершению боевых действий.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул: единственное, что нужно для мира – это готовность России.
- А пока ее нет, команда президента готовит новые решения для ослабления врага.
Путин снова проигнорировал решение Зеленского
По словам главы государства, на всех главных участках фронта не утихают штурмовые действия.
Более того, за последние часы российские оккупанты уже успели провести около 30 штурмов.
Владимир Зеленский подтвердил более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только в течение минувшей ночи и утра.
На этом фоне он также выразил благодарность всем составляющим Силам обороны Украины, которые постоянно отражают вражеские атаки.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-