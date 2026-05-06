Россия ответила на предложение перемирия от Украины только новыми ударами — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ответила на предложение перемирия от Украины только новыми ударами — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленський
Читати українською

Россия не отреагировала на предложение Украины о полном прекращении огня и продолжает обстрелы украинских регионов.

Главные тезисы

  • Россия отказалась от перемирия и продолжает обстрелы украинских регионов.
  • Президент Зеленский заявил о готовности Украины отвечать на удары со стороны России.

Украина будет действовать зеркально с действиями РФ — Зеленский

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения.

По сегодняшнему дню мы видим, что Россия ответила на это наше предложение прекращения огня только новыми ударами, новыми атаками. Сегодня фактически весь день, фактически каждый час из разных наших областей сообщения об ударах. Донеччина, Харьковщина, Днепровщина, Сумы, область Сумская, Черниговщина, Запорожье, Херсон. Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Президента, Украина будет действовать зеркально и в зависимости от ситуации ночью и на следующий день будет определяться своими вполне справедливыми ответами.

Россия получила от нас четкое предложение по поводу тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело.

В то же время, он подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится достойно закончить эту войну.

Россия доводилась до того, что их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: нужно завершать. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская сторона сорвала режим прекращения огня — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Вывезут ценное сырье и зерно". Зеленский озвучил планы России насчет южных ВОТ Украины
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?