Россия ответила на предложение перемирия от Украины только новыми ударами — Зеленский

Украина будет действовать зеркально с действиями РФ — Зеленский

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения.

По сегодняшнему дню мы видим, что Россия ответила на это наше предложение прекращения огня только новыми ударами, новыми атаками. Сегодня фактически весь день, фактически каждый час из разных наших областей сообщения об ударах. Донеччина, Харьковщина, Днепровщина, Сумы, область Сумская, Черниговщина, Запорожье, Херсон. Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Президента, Украина будет действовать зеркально и в зависимости от ситуации ночью и на следующий день будет определяться своими вполне справедливыми ответами.

Россия получила от нас четкое предложение по поводу тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело.

В то же время, он подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится достойно закончить эту войну.