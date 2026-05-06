Россия ответила на предложение перемирия от Украины только новыми ударами — Зеленский

Россия не отреагировала на предложение Украины о полном прекращении огня и продолжает обстрелы украинских регионов.
Главные тезисы
- Россия отказалась от перемирия и продолжает обстрелы украинских регионов.
- Президент Зеленский заявил о готовности Украины отвечать на удары со стороны России.
Украина будет действовать зеркально с действиями РФ — Зеленский
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения.
По словам Президента, Украина будет действовать зеркально и в зависимости от ситуации ночью и на следующий день будет определяться своими вполне справедливыми ответами.
Россия получила от нас четкое предложение по поводу тишины и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело.
В то же время, он подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится достойно закончить эту войну.
