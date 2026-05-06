"Вывезут ценное сырье и зерно". Зеленский озвучил планы России насчет южных ВОТ Украины
Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко отметил, что есть четкие документы о планах использования россиянами временно оккупированной территории Украины.

Главные тезисы

  • Планы России на южных территориях Украины включают вывод ценного сырья и урожая зерна.
  • Россия намерена ограбить оккупированный юг Украины подобно Донбассу, осуществляя геологическую разведку и добычу различных ценных ресурсов.

Россия планирует ограбить оккупированный юг Украины как Донбасс — Зеленский

На находящихся сейчас под оккупацией южных украинских землях Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса.

Планируется осуществление геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья из не менее 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита. Оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна. Готовимся противодействовать.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский обнародовал обновленную информацию о внутренней российской оценке потерь от дальнобойных санкций Украины.

Объемы прямого ущерба и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России возрастают, и особенно отрицательный эффект оказывает на состояние бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительную часть российских региональных бюджетов не скрыть.

Масштабное перемещение ПВО из российских регионов в Москву, по словам Зеленского, свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю Россию.

В то же время фиксируем, что это открывает дополнительные возможности для наших дальнобойных санкций. Будут определены соответствующие наши приоритеты.

