"Вывезут ценное сырье и зерно". Зеленский озвучил планы России насчет южных ВОТ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко отметил, что есть четкие документы о планах использования россиянами временно оккупированной территории Украины.
Главные тезисы
- Планы России на южных территориях Украины включают вывод ценного сырья и урожая зерна.
- Россия намерена ограбить оккупированный юг Украины подобно Донбассу, осуществляя геологическую разведку и добычу различных ценных ресурсов.
Россия планирует ограбить оккупированный юг Украины как Донбасс — Зеленский
На находящихся сейчас под оккупацией южных украинских землях Россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса.
Также Зеленский обнародовал обновленную информацию о внутренней российской оценке потерь от дальнобойных санкций Украины.
Объемы прямого ущерба и последствий торможения производственных и экспортных процессов в России возрастают, и особенно отрицательный эффект оказывает на состояние бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительную часть российских региональных бюджетов не скрыть.
Масштабное перемещение ПВО из российских регионов в Москву, по словам Зеленского, свидетельствует, что российское руководство не готовится к прекращению огня, о котором было сделано столько заявлений, и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю Россию.
