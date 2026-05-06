"Вивезуть цінну сировину і зерно". Зеленський озвучив плани Росії щодо південних ТОТ України

Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка зазначив, що є чіткі документи щодо планів використання росіянами тимчасово окупованої території України.
Головні тези:
- Плани Росії щодо південних ТОТ України включають вивезення цінної сировини з різних родовищ.
- Російські окупанти також планують захоплення та вивезення врожаю зерна з окупованих територій.
Росія планує пограбувати окупований південь України як Донбас — Зеленський
На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу.
Також Зеленський оприлюднив оновлену інформацію щодо внутрішньої російської оцінки втрат від далекобійних санкцій України.
Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати.
Масштабного переміщення ППО з російських регіонів до Москви, за словами Зеленського, свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-