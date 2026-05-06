"Вивезуть цінну сировину і зерно". Зеленський озвучив плани Росії щодо південних ТОТ України
Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка зазначив, що є чіткі документи щодо планів використання росіянами тимчасово окупованої території України.

Головні тези:

  • Плани Росії щодо південних ТОТ України включають вивезення цінної сировини з різних родовищ.
  • Російські окупанти також планують захоплення та вивезення врожаю зерна з окупованих територій.

Росія планує пограбувати окупований південь України як Донбас — Зеленський

На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу.

Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту. Окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти.

Також Зеленський оприлюднив оновлену інформацію щодо внутрішньої російської оцінки втрат від далекобійних санкцій України.

Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати.

Масштабного переміщення ППО з російських регіонів до Москви, за словами Зеленського, свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію.

Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети.

