"Вивезуть цінну сировину і зерно". Зеленський озвучив плани Росії щодо південних ТОТ України

Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка зазначив, що є чіткі документи щодо планів використання росіянами тимчасово окупованої території України.

Росія планує пограбувати окупований південь України як Донбас — Зеленський

На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу.

Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту. Окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський оприлюднив оновлену інформацію щодо внутрішньої російської оцінки втрат від далекобійних санкцій України.

Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати.

Масштабного переміщення ППО з російських регіонів до Москви, за словами Зеленського, свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію.