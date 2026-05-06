Угорщина повернула Україні захоплені у березні кошти та цінності Ощадбанку — Зеленський

Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, захоплені угорськими спецслужбами в березні цього року.
Головні тези:
- Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, захоплені спецслужбами в березні цього року.
- Президент Зеленський висловив подяку Угорщині за цивілізований крок у відносинах між країнами.
Зеленський заявив про повернення Укгорщиною захоплених цінностей Ощадбанку
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Президент подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок.
6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кг золота. У банку повідомили, що вартість вантажу становила 40 млн дол та 35 млн євро.
Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Київ назвав дії Будапешта "крадіжкою" та пригрозив відповідальністю винним.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-