Угорщина повернула Україні захоплені у березні кошти та цінності Ощадбанку — Зеленський
Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, захоплені угорськими спецслужбами в березні цього року.

Головні тези:

  • Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку, захоплені спецслужбами в березні цього року.
  • Президент Зеленський висловив подяку Угорщині за цивілізований крок у відносинах між країнами.

Зеленський заявив про повернення Укгорщиною захоплених цінностей Ощадбанку

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі.

Президент подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок.

Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей.

6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кг золота. У банку повідомили, що вартість вантажу становила 40 млн дол та 35 млн євро.

Уряд угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів до завершення слідства. Київ назвав дії Будапешта "крадіжкою" та пригрозив відповідальністю винним.

