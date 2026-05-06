Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка — Зеленский

Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Сбербанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули побыстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме.