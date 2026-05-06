Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка — Зеленский

Венгрия вернула Украине средства и ценности Сбербанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года.
Главные тезисы
- Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка, что стало важным событием в отношениях между странами.
- Президент Зеленский выразил благодарность Венгрии за цивилизованный шаг и возвращение ценностей Сбербанка.
Зеленский заявил о возвращении Укгорщиной восторженных ценностей Сбербанка
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил Венгрию за конструктив и цивилизованный шаг.
6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля "Сбербанка" были незаконно задержаны в Венгрии во время перевозки валюты и 9 кг золота. В банке сообщили, что стоимость груза составила 40 млн долл. и 35 млн евро.
Правительство венгерского премьера Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент страны принял закон об аресте этих активов до завершения следствия. Киев назвал действия Будапешта "кражай" и пригрозил ответственностью виновным.
