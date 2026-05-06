Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка — Зеленский
Венгрия вернула Украине средства и ценности Сбербанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года.

  • Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка, что стало важным событием в отношениях между странами.
  • Президент Зеленский выразил благодарность Венгрии за цивилизованный шаг и возвращение ценностей Сбербанка.

Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Сбербанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули побыстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме.

Президент поблагодарил Венгрию за конструктив и цивилизованный шаг.

Благодарю всех в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей.

6 марта 2026 года два инкассаторских автомобиля "Сбербанка" были незаконно задержаны в Венгрии во время перевозки валюты и 9 кг золота. В банке сообщили, что стоимость груза составила 40 млн долл. и 35 млн евро.

Правительство венгерского премьера Виктора Орбана инициировало расследование по подозрению в отмывании денег, а парламент страны принял закон об аресте этих активов до завершения следствия. Киев назвал действия Будапешта "кражай" и пригрозил ответственностью виновным.

