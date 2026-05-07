Украинские дальнобойные санкции двигаются навстречу объектам военной инфраструктуры РФ — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади. Он сказал, что Украина на удары России будет отвечать зеркально.
Главные тезисы
- Украина готова ответить на удары России зеркально с помощью дальнобойных санкций по объектам военной инфраструктуры.
- Зеленский подчеркнул неадекватность российского руководства, которое продолжает убивать людей, но беспокоится лишь о тишине на Красной площади.
Украина отвечает зеркально на российские удары — Зеленский
Вспоминая о многочисленных ударах в течение последних двух дней по гражданским объектам Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Херсонщины, а также Укрзализныци, Зеленский сказал:
Он отметил, что Украина будет действовать справедливо со дня на день.
Он подчеркнул, что нужны конкретные шаги для завершения войны, и заверил, что мир все равно будет достигнут.
Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России.
29 апреля российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности России объявить перемирие на 9 мая.
Владимир Зеленский позже заявил, что Украина не получала официальных сигналов от России по поводу прекращения боевых действий, несмотря на заявления в соцсетях. Несмотря на это Киев объявил режим тишины с 6 мая и призвал Москву перейти от риторики к реальным шагам.
6 мая Президент Украины заявил, что по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины — обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов. Он констатировал, что Россия сорвала режим прекращения огня.
