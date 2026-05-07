Украинские дальнобойные санкции двигаются навстречу объектам военной инфраструктуры РФ — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские дальнобойные санкции двигаются навстречу объектам военной инфраструктуры РФ — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади. Он сказал, что Украина на удары России будет отвечать зеркально.

Главные тезисы

  • Украина готова ответить на удары России зеркально с помощью дальнобойных санкций по объектам военной инфраструктуры.
  • Зеленский подчеркнул неадекватность российского руководства, которое продолжает убивать людей, но беспокоится лишь о тишине на Красной площади.

Украина отвечает зеркально на российские удары — Зеленский

Вспоминая о многочисленных ударах в течение последних двух дней по гражданским объектам Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Херсонщины, а также Укрзализныци, Зеленский сказал:

Все это свидетельствует о том, что Россия не всерьез рассматривает возможность прекратить огонь, и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, — это краткосрочная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что Украина будет действовать справедливо со дня на день.

Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии.

Он подчеркнул, что нужны конкретные шаги для завершения войны, и заверил, что мир все равно будет достигнут.

Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России.

29 апреля российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности России объявить перемирие на 9 мая.

Владимир Зеленский позже заявил, что Украина не получала официальных сигналов от России по поводу прекращения боевых действий, несмотря на заявления в соцсетях. Несмотря на это Киев объявил режим тишины с 6 мая и призвал Москву перейти от риторики к реальным шагам.

6 мая Президент Украины заявил, что по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины — обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов. Он констатировал, что Россия сорвала режим прекращения огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Вывезут ценное сырье и зерно". Зеленский озвучил планы России насчет южных ВОТ Украины
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ответила на предложение перемирия от Украины только новыми ударами — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленський

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?