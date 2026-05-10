Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що готовий до переговорів із Європейським Союзом щодо завершення війни РФ проти України. На його переконання, “найкращим” посередником може стати ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, однак Брюссель може обрати інший варіант.

Путін знову заговорив про мирні переговори

Глава Кремля неочікувано для всіх вперше заявив, що війна проти України наближається до завершення.

Ба більше, він оголосив про готовність до переговорів з Європою, щоб прискорити цей процес.

За словами диктатора, ЄС повинен обрати посередника, який не говорив гидот про Росію.

Для мене особисто найкращим є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини [Герхард] Шредер. Нехай європейці обирають такого лідера, якому вони довіряють і який не наговорив якихось гидот на нашу адресу. Володимир Путін Російський диктатор

На цьому тлі глава Кремля цинічно збрехав, що офіційна Москва ніколи не була закрита для переговорів.

Що важливо розуміти, Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, а також лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік.