Путин назвал "лучшего" посредника для переговоров между ЕС и РФ
Путин снова заговорил о мирных переговорах
Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что готов к переговорам с Европейским Союзом по завершению войны РФ против Украины. По его убеждению, “лучшим” посредником может стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер, однако Брюссель может выбрать другой вариант.

  • Путин не хочет разговаривать с европейским лидером, который публично говорил правду о России.
  • Шредера считают одним из самых близких друзей главы Кремля.

Глава Кремля неожиданно для всех впервые заявил, что война против Украины близится к завершению.

Более того, он объявил о готовности к переговорам с Европой, чтобы ускорить этот процесс.

По словам диктатора, ЕС должен выбрать посредника, который не говорил гадостей о России.

Для меня лично наилучшим является бывший канцлер Федеративной Республики Германии [Герхард] Шредер. Пусть европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.

Владимир Путин

Российский диктатор

На этом фоне глава Кремля цинично солгал, что официальная Москва никогда не была закрыта для переговоров.

Что важно понимать, Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, а также лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год.

После завершения политической карьеры в ФРГ он много лет работал в российских энергетических компаниях. Шредера называют очень близким другом российского диктатора Путина.

