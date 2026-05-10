Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что готов к переговорам с Европейским Союзом по завершению войны РФ против Украины. По его убеждению, “лучшим” посредником может стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер, однако Брюссель может выбрать другой вариант.

Путин снова заговорил о мирных переговорах

Глава Кремля неожиданно для всех впервые заявил, что война против Украины близится к завершению.

Более того, он объявил о готовности к переговорам с Европой, чтобы ускорить этот процесс.

По словам диктатора, ЕС должен выбрать посредника, который не говорил гадостей о России.

Для меня лично наилучшим является бывший канцлер Федеративной Республики Германии [Герхард] Шредер. Пусть европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Владимир Путин Российский диктатор

На этом фоне глава Кремля цинично солгал, что официальная Москва никогда не была закрыта для переговоров.

Что важно понимать, Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, а также лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год.