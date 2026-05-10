Путин публично признал стратегическое истощение России

Военный эксперт Хемиш де Бретон-Гордон внимательно проанализировал парад 9 мая в Москве и сделал вывод, что диктатор Владимир Путин фактически признал сокрушительное истощение российской армии в войне с Украиной. По крайней мере, скрыть этот факт он больше не способен.

Армия РФ на грани, а Путин бессилен

9 мая весь мир имел возможность наблюдать за тем, во что превратилась российская армия за годы войны против Украины.

По мнению эксперта, парад на Красной площади стал для страны-агрессорки не столько празднованием победы, сколько признанием стратегического истощения.

Если раньше путинский режим постоянно кичился своей военной мощью, то в 2026 году он не смог собрать ни ракет, ни значимой боевой техники для своего важнейшего национального зрелища.

Несколько устаревших самолетов, летевших в свободном строю, не смогли скрыть того факта, что российские военные ресурсы тратятся на поле боя с невероятной скоростью, — отмечает Хэмиш де Бретон-Гордон.

Более того, Путин не смог скрыть даже нехватку личного состава. Чтобы создать эффект массовости события, были привлечены военные КНДР, которые никакого отношения не имеют ко дню победы СССР во Второй мировой войне.

Эксперт сразу обратил внимание на отсутствие на параде главы Китая Си Цзиньпина — фактически главного союзника Путина.