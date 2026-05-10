Путин публично признал стратегическое истощение России
Категория
Украина
Дата публикации

Путин публично признал стратегическое истощение России

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Военный эксперт Хемиш де Бретон-Гордон внимательно проанализировал парад 9 мая в Москве и сделал вывод, что диктатор Владимир Путин фактически признал сокрушительное истощение российской армии в войне с Украиной. По крайней мере, скрыть этот факт он больше не способен.

Главные тезисы

  • Немощь российских войск теперь стала очевидной для всего мира.
  • Глава Китая Си Цзиньпин также начал отдаляться от режима Путина.

Армия РФ на грани, а Путин бессилен

9 мая весь мир имел возможность наблюдать за тем, во что превратилась российская армия за годы войны против Украины.

По мнению эксперта, парад на Красной площади стал для страны-агрессорки не столько празднованием победы, сколько признанием стратегического истощения.

Если раньше путинский режим постоянно кичился своей военной мощью, то в 2026 году он не смог собрать ни ракет, ни значимой боевой техники для своего важнейшего национального зрелища.

Несколько устаревших самолетов, летевших в свободном строю, не смогли скрыть того факта, что российские военные ресурсы тратятся на поле боя с невероятной скоростью, — отмечает Хэмиш де Бретон-Гордон.

Более того, Путин не смог скрыть даже нехватку личного состава. Чтобы создать эффект массовости события, были привлечены военные КНДР, которые никакого отношения не имеют ко дню победы СССР во Второй мировой войне.

Эксперт сразу обратил внимание на отсутствие на параде главы Китая Си Цзиньпина — фактически главного союзника Путина.

Это отсутствие свидетельствовало о более осторожном Пекине, который все больше осознает, что связь с провальной российской кампанией влечет за собой растущие геополитические последствия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дальнобойные санкции двигаются навстречу объектам военной инфраструктуры РФ — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я люблю Украину". Новое фото с Петером Мадяром покорило сеть
Мадяр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ сообщают о ликвидации еще 840 российских оккупантов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?