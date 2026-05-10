Путин публично признал стратегическое истощение России

Военный эксперт Хемиш де Бретон-Гордон внимательно проанализировал парад 9 мая в Москве и сделал вывод, что диктатор Владимир Путин фактически признал сокрушительное истощение российской армии в войне с Украиной. По крайней мере, скрыть этот факт он больше не способен.
Главные тезисы
- Немощь российских войск теперь стала очевидной для всего мира.
- Глава Китая Си Цзиньпин также начал отдаляться от режима Путина.
Армия РФ на грани, а Путин бессилен
9 мая весь мир имел возможность наблюдать за тем, во что превратилась российская армия за годы войны против Украины.
По мнению эксперта, парад на Красной площади стал для страны-агрессорки не столько празднованием победы, сколько признанием стратегического истощения.
Если раньше путинский режим постоянно кичился своей военной мощью, то в 2026 году он не смог собрать ни ракет, ни значимой боевой техники для своего важнейшего национального зрелища.
Более того, Путин не смог скрыть даже нехватку личного состава. Чтобы создать эффект массовости события, были привлечены военные КНДР, которые никакого отношения не имеют ко дню победы СССР во Второй мировой войне.
Эксперт сразу обратил внимание на отсутствие на параде главы Китая Си Цзиньпина — фактически главного союзника Путина.
