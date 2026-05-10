ВСУ сообщают о ликвидации еще 840 российских оккупантов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2026 года
9 мая ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили 75 артсистем, 227 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также успешно ликвидировали еще 840 российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1537 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 147 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.26 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1 341 110 (+840) человек

  • боевых бронированных машин — 24 544 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 41 787 (+75) ед.

  • РСЗО — 1 782 (+2) ед.

  • средств ПВО — 1373 (+2) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1362 (+11) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 282 697 (+1 489) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 95479 (+227) ед.

  • специальной техники — 4 176 (+3) ед.

Как сообщает Генштаб ВСУ, несмотря на объявленный "режим тишины" 9 мая противник применил 7704 дронов-камикадзе и произвел 2021 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.

