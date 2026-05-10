ВСУ сообщают о ликвидации еще 840 российских оккупантов

9 мая ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили 75 артсистем, 227 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также успешно ликвидировали еще 840 российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1537 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 147 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.26 ориентировочно составили
личного состава — около 1 341 110 (+840) человек
боевых бронированных машин — 24 544 (+3) ед.
артиллерийских систем — 41 787 (+75) ед.
РСЗО — 1 782 (+2) ед.
средств ПВО — 1373 (+2) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1362 (+11) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 282 697 (+1 489) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 95479 (+227) ед.
специальной техники — 4 176 (+3) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, несмотря на объявленный "режим тишины" 9 мая противник применил 7704 дронов-камикадзе и произвел 2021 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.
