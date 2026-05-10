ПВО уничтожила все дроны во время новой атаки РФ
10 мая начался второй день так называемого “режима тишины” между Украиной и Россией, который РФ нарушила еще в первые минуты 9 мая. В минувшую ночь враг осуществлял атаку на мирные украинские города и села 27 ударными дронами — силы ПВО смогли ликвидировать все цели.

  • К уничтожению вражеский целей были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы СОУ.
  • Никаких попаданий не зафиксировано.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая вражеская атака на Украину началась в 00:00 10 мая.

За прошедшую ночь воздушное нападение врага происходило с применением 27 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа "Пародия".

В этот раз российские дроны летели по направлениям Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и имитаторов «Пародия». Попаданий не зафиксировано. Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

