ПВО уничтожила все дроны во время новой атаки РФ

10 мая начался второй день так называемого “режима тишины” между Украиной и Россией, который РФ нарушила еще в первые минуты 9 мая. В минувшую ночь враг осуществлял атаку на мирные украинские города и села 27 ударными дронами — силы ПВО смогли ликвидировать все цели.
Главные тезисы
- К уничтожению вражеский целей были привлечены подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы СОУ.
- Никаких попаданий не зафиксировано.
Ни один российский дрон не долетел до своей цели
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новая вражеская атака на Украину началась в 00:00 10 мая.
За прошедшую ночь воздушное нападение врага происходило с применением 27 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа "Пародия".
В этот раз российские дроны летели по направлениям Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ.
Воздушное нападение отражали подразделения РЭС и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
