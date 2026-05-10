ПВО уничтожила все дроны во время новой атаки РФ

10 мая начался второй день так называемого “режима тишины” между Украиной и Россией, который РФ нарушила еще в первые минуты 9 мая. В минувшую ночь враг осуществлял атаку на мирные украинские города и села 27 ударными дронами — силы ПВО смогли ликвидировать все цели.