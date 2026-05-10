ППО знищила всі дрони під час нової атаки РФ
10 травня розпочався другий день так званого “режиму тиші” між Україною та Росією, який РФ порушила ще в перші хвилини 9 травня. Протягом минулої ночі ворог здійснював атаку на мирні українські міста та села 27 ударними дронами — сили ППО змогли ліквідувати всі цілі.

Головні тези:

  • До знищення ворожих цілей були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи СОУ.
  • Жодних влучань не зафіксовано. 

Жодний російський дрон не долетів до своєї цілі

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, нова ворожа атака на Україну розпочалася о 00:00 10 травня.

Протягом минулої ночі повітряний напад ворога відбувався із застосуванням 27 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу “Пародія”.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 27 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронамів-імітаторів «Пародія». Влучань не зафіксовано. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

