ППО знищила всі дрони під час нової атаки РФ

10 травня розпочався другий день так званого “режиму тиші” між Україною та Росією, який РФ порушила ще в перші хвилини 9 травня. Протягом минулої ночі ворог здійснював атаку на мирні українські міста та села 27 ударними дронами — сили ППО змогли ліквідувати всі цілі.