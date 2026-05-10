"Я люблю Украину". Новое фото с Петером Мадяром покорило сеть

9 мая Петер Мадяр стал новым премьер-министром Венгрии, а его правительство уже приступило к работе. На фоне этого исторического события, ознаменовавшего падение режима Виктора Орбана, депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер опубликовал яркое и символическое фото с новым лидером Венгрии.
Главные тезисы
- Цебер напомнил, что Мадяр поддерживал Украину во время войны с Россией.
- Украинский народ настроен на диалог, партнерство и конкретные результаты на новом этапе отношений с венграми.
Украина и Венгрия получили шанс на улучшение отношений
Депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер поздравил нового лидера Венгрии Петера Мадяра со вступлением в должность.
Кроме того, он впервые публично показал их общую фотографию на фоне надписи "Я люблю Украину".
По словам Цебера, еще 2 года назад он сделал это изображение и сразу заявил Мадяру, что опубликует его только тогда, когда тот станет премьер-министром Венгрии.
На этом фоне Цебер также добавил, что Украина всегда уважала и до сих пор уважает венгерский народ.
