"Я люблю Украину". Новое фото с Петером Мадяром покорило сеть
Категория
Политика
Дата публикации

"Я люблю Украину". Новое фото с Петером Мадяром покорило сеть

Мадяр
Читати українською
Источник:  online.ua

9 мая Петер Мадяр стал новым премьер-министром Венгрии, а его правительство уже приступило к работе. На фоне этого исторического события, ознаменовавшего падение режима Виктора Орбана, депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер опубликовал яркое и символическое фото с новым лидером Венгрии.

Главные тезисы

  • Цебер напомнил, что Мадяр поддерживал Украину во время войны с Россией.
  • Украинский народ настроен на диалог, партнерство и конкретные результаты на новом этапе отношений с венграми.

Украина и Венгрия получили шанс на улучшение отношений

Депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер поздравил нового лидера Венгрии Петера Мадяра со вступлением в должность.

Кроме того, он впервые публично показал их общую фотографию на фоне надписи "Я люблю Украину".

По словам Цебера, еще 2 года назад он сделал это изображение и сразу заявил Мадяру, что опубликует его только тогда, когда тот станет премьер-министром Венгрии.

Ты ответил: "Дай Бог, чтобы так и было". И сегодня настал исторический день. Искренне поздравляю тебя, господин премьер-министр Венгрии, всю твою команду, всю Венгрию и венгерский народ с этим важным событием.

Роланд Цебер

Роланд Цебер

Депутат Закарпатского областного совета

Петер Мадяр и Роланд Цебер (Фото: facebook.com/roland.tseber)

На этом фоне Цебер также добавил, что Украина всегда уважала и до сих пор уважает венгерский народ.

Мы хотим, чтобы между Украиной и Венгрией были не конфликты, не оскорбления и не искусственные барьеры, а взаимоуважение, диалог, партнерство и конкретные результаты для людей. Украина готова к сотрудничеству. Украина готова к честному, открытому и конструктивному диалогу, — подчеркнул депутат.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр пообещал арестовать премьера Израиля на территории Венгрии
Мадяр выполнит решение МКС касательно Нетаньяху
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление в ЕС. Мадяр уже выдвинул Украине требование
Мадяр
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии
Петер Мадьяр
Мадьяр – новый лидер Венгрии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?