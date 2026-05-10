"Я люблю Україну". Нове фото з Петером Мадяром підкорило мережу

9 травня Петер Мадяр став новим прем'єр-міністром Угорщини, а його уряд вже розпочав роботу. На тлі цієї історичної події, яка ознаменувала падіння режиму Віктора Орбана, депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер опублікував яскраве та символічне фото з новим лідером Угорщини.

Україна та Угорщина отримали шанс на покращення відносин

Депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер привітав нового лідера Угорщини Петера Мадяра зі вступом на посаду.

Окрім того, він вперше публічно показав їхню спільну світлину на тлі напису "Я люблю Україну".

За словами Цебера, ще 2 роки тому він зробив цю світлину та одразу заявив Мадяру, що опублікує її лише тоді, коли той стане прем’єр-міністром Угорщини.

Ти тоді відповів: "Дай Бог, щоб так і було". І сьогодні настав історичний день. Щиро вітаю тебе, пане премʼєр-міністре Угорщини, всю твою команду, всю Угорщину та угорський народ із цією важливою подією. Роланд Цебер Депутат Закарпатської обласної ради

Петер Мадяр та Роланд Цебер (Фото: facebook.com/roland.tseber)

На цьому тлі Цебер також додав, що Україна завжди поважала та досі поважає угорський народ.