"Я люблю Україну". Нове фото з Петером Мадяром підкорило мережу
Категорія
Політика
Дата публікації

"Я люблю Україну". Нове фото з Петером Мадяром підкорило мережу

Мадяр
Джерело:  online.ua

9 травня Петер Мадяр став новим прем'єр-міністром Угорщини, а його уряд вже розпочав роботу. На тлі цієї історичної події, яка ознаменувала падіння режиму Віктора Орбана, депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер опублікував яскраве та символічне фото з новим лідером Угорщини.

Головні тези:

  • Цебер нагадав, що Мадяр підтримував Україну під час війни з Росією.
  • Український народ налаштований на діалог, партнерство і конкретні результати на новому етапі відносин з угорцями.

Україна та Угорщина отримали шанс на покращення відносин

Депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер привітав нового лідера Угорщини Петера Мадяра зі вступом на посаду.

Окрім того, він вперше публічно показав їхню спільну світлину на тлі напису "Я люблю Україну".

За словами Цебера, ще 2 роки тому він зробив цю світлину та одразу заявив Мадяру, що опублікує її лише тоді, коли той стане прем’єр-міністром Угорщини.

Ти тоді відповів: "Дай Бог, щоб так і було". І сьогодні настав історичний день. Щиро вітаю тебе, пане премʼєр-міністре Угорщини, всю твою команду, всю Угорщину та угорський народ із цією важливою подією.

Роланд Цебер

Роланд Цебер

Депутат Закарпатської обласної ради

Петер Мадяр та Роланд Цебер (Фото: facebook.com/roland.tseber)

На цьому тлі Цебер також додав, що Україна завжди поважала та досі поважає угорський народ.

Ми хочемо, щоб між Україною та Угорщиною були не конфлікти, не образи і не штучні бар’єри, а взаємоповага, діалог, партнерство і конкретні результати для людей. Україна готова до співпраці. Україна готова до чесного, відкритого і конструктивного діалогу, — наголосив депутат.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мадяр пообіцяв арештувати прем'єра Ізраїлю на території Угорщини
Мадяр виконає рішення МКС щодо Нетаньягу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ до ЄС. Мадяр уже висунув Україні вимогу
Мадяр
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Петер Мадяр став новим прем'єр-міністром Угорщини — відео
Петер Мадяр
Мадяр - новий лідер Угорщини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?