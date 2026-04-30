Вступ до ЄС. Мадяр уже висунув Україні вимогу
Категорія
Політика
Дата публікації

Мадяр
Джерело:  Bloomberg

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні, перш ніж схвалити початок офіційних переговорів Києва про вступ до ЄС.

Головні тези:

  • Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні перед погодженням початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС.
  • Умови, які представив Мадяр, стосуються прав угорської меншини та доступу до освіти угорською мовою в Україні.

Мадяр забажав більше прав для угорської меншини в Україні

За словами джерел агентства, це питання виникло під час зустрічі 29 квітня між Мадяром та президентом Євроради Антоніо Костою в Брюсселі.

Євросоюз тисне на Мадяра, щоб той відмовився від опору уряду, що йде у відставку, та підтримав офіційне відкриття переговорів про членство з Україною.

Зазначається, що Мадяр висунув умови, які здебільшого перегукуються з переліком з 11 вимог, які прем'єр-міністр Віктор Орбан представив Києву у 2024 році.

Зокрема, вони стосувалися прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

Хоча Мадяр назвав зустріч з Костою "корисною та конструктивною", настрій був менш позитивним, ніж під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн раніше того ж дня, повідомили джерела.

На думку джерел Bloomberg, жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України на членство, особливо коли йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?