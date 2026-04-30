Вступ до ЄС. Мадяр уже висунув Україні вимогу

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні, перш ніж схвалити початок офіційних переговорів Києва про вступ до ЄС.

Мадяр забажав більше прав для угорської меншини в Україні

За словами джерел агентства, це питання виникло під час зустрічі 29 квітня між Мадяром та президентом Євроради Антоніо Костою в Брюсселі.

Євросоюз тисне на Мадяра, щоб той відмовився від опору уряду, що йде у відставку, та підтримав офіційне відкриття переговорів про членство з Україною.

Зазначається, що Мадяр висунув умови, які здебільшого перегукуються з переліком з 11 вимог, які прем'єр-міністр Віктор Орбан представив Києву у 2024 році.

Зокрема, вони стосувалися прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

Хоча Мадяр назвав зустріч з Костою "корисною та конструктивною", настрій був менш позитивним, ніж під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн раніше того ж дня, повідомили джерела.