Вступ до ЄС. Мадяр уже висунув Україні вимогу

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні, перш ніж схвалити початок офіційних переговорів Києва про вступ до ЄС.
Головні тези:
- Мадяр вимагає більше прав для угорців в Україні перед погодженням початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС.
- Умови, які представив Мадяр, стосуються прав угорської меншини та доступу до освіти угорською мовою в Україні.
Мадяр забажав більше прав для угорської меншини в Україні
За словами джерел агентства, це питання виникло під час зустрічі 29 квітня між Мадяром та президентом Євроради Антоніо Костою в Брюсселі.
Євросоюз тисне на Мадяра, щоб той відмовився від опору уряду, що йде у відставку, та підтримав офіційне відкриття переговорів про членство з Україною.
Зазначається, що Мадяр висунув умови, які здебільшого перегукуються з переліком з 11 вимог, які прем'єр-міністр Віктор Орбан представив Києву у 2024 році.
Хоча Мадяр назвав зустріч з Костою "корисною та конструктивною", настрій був менш позитивним, ніж під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн раніше того ж дня, повідомили джерела.
На думку джерел Bloomberg, жорстка позиція Мадяра, ймовірно, розчарує чиновників у Києві та Брюсселі, які сподівалися, що відхід Орбана додасть імпульсу заявці України на членство, особливо коли йдеться про офіційне відкриття переговорів щодо кількох політичних документів.
