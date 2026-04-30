Вступление в ЕС. Мадяр уже выдвинул Украине требование

Будущий премьер Венгрии Петер Мадяр требует больше прав для венгров в Украине, прежде чем одобрить начало официальных переговоров Киева о вступлении в ЕС.

По словам источников агентства, этот вопрос возник во время встречи 29 апреля между Мадяром и президентом Евросовета Антонио Костой в Брюсселе.

Евросоюз давит на Мадяра, чтобы тот отказался от уходящего в отставку сопротивления правительству и поддержал официальное открытие переговоров о членстве с Украиной.

Отмечается, что Мадяр выдвинул условия, в большинстве своем перекликающиеся с перечнем из 11 требований, которые премьер-министр Виктор Орбан представил Киеву в 2024 году.

В частности, они касались прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке.

Хотя Мадяр назвал встречу с Костой "полезной и конструктивной", настроение было менее положительным, чем во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен раньше того же дня, сообщили источники.