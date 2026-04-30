Вступление в ЕС. Мадяр уже выдвинул Украине требование

Будущий премьер Венгрии Петер Мадяр требует больше прав для венгров в Украине, прежде чем одобрить начало официальных переговоров Киева о вступлении в ЕС.
Главные тезисы
- Петер Мадяр требует расширения прав для венгров в Украине перед согласованием начала переговоров о вступлении в ЕС.
- Условия Мадяра включают в себя права венгерского меньшинства и доступ к образованию на венгерском языке в Украине.
Мадяр пожелал больше прав для венгерского меньшинства в Украине
По словам источников агентства, этот вопрос возник во время встречи 29 апреля между Мадяром и президентом Евросовета Антонио Костой в Брюсселе.
Евросоюз давит на Мадяра, чтобы тот отказался от уходящего в отставку сопротивления правительству и поддержал официальное открытие переговоров о членстве с Украиной.
Отмечается, что Мадяр выдвинул условия, в большинстве своем перекликающиеся с перечнем из 11 требований, которые премьер-министр Виктор Орбан представил Киеву в 2024 году.
Хотя Мадяр назвал встречу с Костой "полезной и конструктивной", настроение было менее положительным, чем во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен раньше того же дня, сообщили источники.
По мнению источников Bloomberg, жесткая позиция Мадяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс заявке Украины на членство, особенно когда речь идет об официальном открытии переговоров по нескольким политическим документам.
