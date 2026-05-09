Петер Мадяр став новим прем'єр-міністром Угорщини — відео
9 травня новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром офіційно склав присягу та офіційно розпочинає роботу. Команда Віктора Орбана склала свої повноваження.

Головні тези:

  • Нова влада отримала мандат від угорського народу на “відкриття нового розділу” у житті країни.
  • Мадяр оголосив про перехід до більш вільної, людяної та сповненої надій ери.

Мадяр — новий лідер Угорщини

Одразу після складання присяги Петер Мадяр виступив у парламенті зі своєю першою промовою.

За його словами, нова влада отримала мандат від угорського народу на "відкриття нового розділу" у житті країни.

Мадяр чітко дав зрозуміти, що Угорщина зараз прагне "більш вільної, більш людяної, більш сповненої надій ери".

Як зазначив новий прем'єр-міністр, його команда обіцяє робити так, щоби "те, що нас об’єднує, було сильнішим за те, що нас роз’єднує".

Угорські журналісти звертають увагу на те, що площа перед парламентом вщент заповнена людьми, які прийшли відсвяткувати падіння режиму Віктора Орбана.

Раніше Мадяр анонсував “грандіозну вечірку” з цього приводу, яка повинна тривати цілу добу.

Перед цим на інавгураційному засіданні парламенту обрали спікерку законодавчого органу; одним з перших її рішень стало повернення на будівлю прапора ЄС.

"Будемо домовлятися з Путіним". Мадяр визнав енергетичну залежність Угорщини від Росії
Мадяр пообіцяв арештувати прем'єра Ізраїлю на території Угорщини
Вступ до ЄС. Мадяр уже висунув Україні вимогу
