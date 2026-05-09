Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации

Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии

Петер Мадьяр
Мадьяр – новый лидер Венгрии
Read in English
Читати українською

9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром официально приняло присягу и официально начинает работу. Команда Виктора Орбана сдала свои полномочия.

Главные тезисы

  • Новая власть получила мандат от венгерского народа на открытие нового раздела в жизни страны.
  • Мадьяр объявил о переходе к более свободной, человечной и исполненной надежд эре.

Мадьяр — новый лидер Венгрии

Сразу после принесения присяги Петер Мадьяр выступил в парламенте со своей первой речью.

По его словам, новая власть получила мандат от венгерского народа на "открытие нового раздела" в жизни страны.

Мадьяр четко дал понять, что Венгрия сейчас стремится к "более свободной, более человечной, более исполненной надежд эре".

Как отметил новый премьер-министр, его команда обещает делать так, чтобы "то, что нас объединяет, было сильнее того, что нас разъединяет".

Венгерские журналисты обращают внимание на то, что площадь перед парламентом полностью заполнена людьми, которые пришли отпраздновать падение режима Виктора Орбана.

Ранее Мадьяр анонсировал "грандиозную вечеринку" на этот счет, которая должна длиться целые сутки.

Перед этим на инаугурационном заседании парламента выбрали спикера законодательного органа; одним из первых ее решений стало возвращение на здание флага ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Будем договариваться с Путиным". Мадяр признал энергетическую зависимость Венгрии от России
Мадяр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадяр пообещал арестовать премьера Израиля на территории Венгрии
Мадяр выполнит решение МКС касательно Нетаньяху
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление в ЕС. Мадяр уже выдвинул Украине требование
Мадяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?