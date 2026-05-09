Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии

9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром официально приняло присягу и официально начинает работу. Команда Виктора Орбана сдала свои полномочия.

Мадьяр — новый лидер Венгрии

Сразу после принесения присяги Петер Мадьяр выступил в парламенте со своей первой речью.

По его словам, новая власть получила мандат от венгерского народа на "открытие нового раздела" в жизни страны.

Мадьяр четко дал понять, что Венгрия сейчас стремится к "более свободной, более человечной, более исполненной надежд эре".

Как отметил новый премьер-министр, его команда обещает делать так, чтобы "то, что нас объединяет, было сильнее того, что нас разъединяет".

Венгерские журналисты обращают внимание на то, что площадь перед парламентом полностью заполнена людьми, которые пришли отпраздновать падение режима Виктора Орбана.

Ранее Мадьяр анонсировал "грандиозную вечеринку" на этот счет, которая должна длиться целые сутки.