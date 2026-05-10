ЗСУ звітують про ліквідацію ще 840 російських окупантів

9 травня ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 75 артсистем, 227 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також успішно ліквідували ще 840 російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 10 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.26 орієнтовно склали
особового складу — близько 1 341 110 (+840) осіб
бойових броньованих машин — 24 544 (+3) од.
артилерійських систем — 41 787 (+75) од.
РСЗВ — 1 782 (+2) од.
засобів ППО — 1 373 (+2) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 362 (+11) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 282 697 (+1 489) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 95 479 (+227) од.
спеціальної техніки — 4 176 (+3) од.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, попри оголошений “режим тиші” 9 травня противник застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.
