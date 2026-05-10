8 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські загарбники здійснювали атаку на Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілів постраждали 8 мирних мешканців, зокрема двоє дітей.
Головні тези:
- Ворог знову пошкодив та зруйнував обʼєкти цивільної інфраструктури.
- 9 травня на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках зафіксовано 10 бойових зіткнень.
Наслідки атак Росії на Харківську область
Для атак на Харківщину противник використовував різні види озброєння, а саме
5 БпЛА типу «Молнія»;
3 fpv-дрони;
14 БпЛА (тип встановлюється).
Під ворожі удари цього разу потрапили обʼєкти цивільної інфраструктури:
багатоквартирний будинок у Харкові;
2 приватні будинки у Богодухівському районі;
автівка у Куп’янському районі.
За словами Олега Синєгубова, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 253 людини.
Що важливо розуміти, загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 262 людини.
Також вказано, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках минулої доби відбулося 10 бойових зіткнень.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-