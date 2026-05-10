8 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Наслідки атак Росії на Харківську область

Протягом минулої доби російські загарбники здійснювали атаку на Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілів постраждали 8 мирних мешканців, зокрема двоє дітей.

Головні тези:

  • Ворог знову пошкодив та зруйнував обʼєкти цивільної інфраструктури.
  • 9 травня на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках зафіксовано 10 бойових зіткнень.

У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 74, 70, 32 років та двоє 8-річних хлопчиків; у с. Стецьківка Великобурлуцької громади зазнали поранень чоловіки 37 і 43 років та 36-річна жінка. Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

Для атак на Харківщину противник використовував різні види озброєння, а саме

  • 5 БпЛА типу «Молнія»;

  • 3 fpv-дрони;

  • 14 БпЛА (тип встановлюється).

Під ворожі удари цього разу потрапили обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • багатоквартирний будинок у Харкові;

  • 2 приватні будинки у Богодухівському районі;

  • автівка у Куп’янському районі.

За словами Олега Синєгубова, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 253 людини.

Що важливо розуміти, загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 262 людини.

Також вказано, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках минулої доби відбулося 10 бойових зіткнень.

