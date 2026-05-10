8 человек пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины

За прошедшие сутки российские захватчики совершали атаку на Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. Согласно последним данным, в результате обстрелов пострадали 8 мирных жителей, в том числе двое детей.

Последствия атак России на Харьковскую область

В г. Харьков подверглись острой реакции на стресс женщины 74, 70, 32 лет и двое 8-летних мальчиков; в с. Стецьковка Великобурлукской общины получили ранения мужчины 37 и 43 лет и 36-летняя женщина. Враг атаковал БПЛА Индустриальный район Харькова. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Для атак на Харьковщину противник использовал разные виды вооружения, а именно

5 БпЛА типа «Молния»;

3 fpv-дроны;

14 БпЛА (тип устанавливается).

Под вражеские удары на этот раз попали объекты гражданской инфраструктуры:

многоквартирный дом в Харькове;

2 частных дома в Богодуховском районе;

автомобиль в Купянском районе.

По словам Олега Синегубова, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 253 человека.

Что важно понимать, всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 33 262 человека.

Также указано, что на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений.