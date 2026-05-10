8 человек пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины
Категория
Украина
Дата публикации

8 человек пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Последствия атак России на Харьковскую область
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки российские захватчики совершали атаку на Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. Согласно последним данным, в результате обстрелов пострадали 8 мирных жителей, в том числе двое детей.

Главные тезисы

  • Враг снова повредил и разрушил объекты гражданской инфраструктуры.
  • 9 мая на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях зафиксировано 10 боевых столкновений.

Последствия атак России на Харьковскую область

В г. Харьков подверглись острой реакции на стресс женщины 74, 70, 32 лет и двое 8-летних мальчиков; в с. Стецьковка Великобурлукской общины получили ранения мужчины 37 и 43 лет и 36-летняя женщина. Враг атаковал БПЛА Индустриальный район Харькова.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Для атак на Харьковщину противник использовал разные виды вооружения, а именно

  • 5 БпЛА типа «Молния»;

  • 3 fpv-дроны;

  • 14 БпЛА (тип устанавливается).

Под вражеские удары на этот раз попали объекты гражданской инфраструктуры:

  • многоквартирный дом в Харькове;

  • 2 частных дома в Богодуховском районе;

  • автомобиль в Купянском районе.

По словам Олега Синегубова, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 253 человека.

Что важно понимать, всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 33 262 человека.

Также указано, что на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин не может остановить рецессию в экономике РФ
Служба внешней разведки Украины
Путин собственноручно добивает российскую экономику
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Deep Strike в апреле. Украина поразила 14 НПЗ и терминалов РФ
Министерство обороны Украины
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО уничтожила все дроны во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Ни один российский дрон не долетел до своей цели

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?