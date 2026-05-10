8 человек пострадали в результате российских обстрелов Харьковщины

За прошедшие сутки российские захватчики совершали атаку на Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. Согласно последним данным, в результате обстрелов пострадали 8 мирных жителей, в том числе двое детей.
Главные тезисы
- Враг снова повредил и разрушил объекты гражданской инфраструктуры.
- 9 мая на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях зафиксировано 10 боевых столкновений.
Последствия атак России на Харьковскую область
Для атак на Харьковщину противник использовал разные виды вооружения, а именно
5 БпЛА типа «Молния»;
3 fpv-дроны;
14 БпЛА (тип устанавливается).
Под вражеские удары на этот раз попали объекты гражданской инфраструктуры:
многоквартирный дом в Харькове;
2 частных дома в Богодуховском районе;
автомобиль в Купянском районе.
По словам Олега Синегубова, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 253 человека.
Что важно понимать, всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 33 262 человека.
Также указано, что на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-