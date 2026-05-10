Путін публічно визнав стратегічне виснаження Росії

Військовий експерт Хеміш де Бретон-Гордон уважно проаналізував парад 9 травня у Москві та дійшов висновку, що диктатор Володимир Путін фактично визнав нищівне виснаження російської армії у війні з Україною. Принаймні приховати цей факт він більше не здатний.
Головні тези:
- Неміч російських військ тепер стала очевидною для всього світу.
- Глава Китаю Сі Цзіньпін також почав віддалятися від режиму Путіна.
Армія РФ на межі, а Путін безсилий
9 травня весь світ мав можливість спостерігати за тим, на що перетворилася російська армія за роки війни проти України.
На переконання експерта, парад на Красній площі став для країни-агресорки не стільки святкуванням перемоги, скільки визнанням стратегічного виснаження.
Якщо раніше путінський режим постійно хизувався своєю військовою міццю, то у 2026 році він не зміг зібрати ані ракет, ані значущої бойової техніки для свого найважливішого національного видовища.
Ба більше, Путін не зміг приховати навіть брак особового складу. Щоб створити ефект масовості події були залучені військові КНДР, які жодного стосунку не мають до дня перемоги СРСР у Другій світовій війні.
Експерт одразу звернув увагу на відсутність на параді глави Китаю Сі Цзіньпіна — фактично головного союзника Путіна.
