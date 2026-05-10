Путін публічно визнав стратегічне виснаження Росії
Джерело:  The Telegraph

Військовий експерт Хеміш де Бретон-Гордон уважно проаналізував парад 9 травня у Москві та дійшов висновку, що диктатор Володимир Путін фактично визнав нищівне виснаження російської армії у війні з Україною. Принаймні приховати цей факт він більше не здатний.

  • Неміч російських військ тепер стала очевидною для всього світу.
  • Глава Китаю Сі Цзіньпін також почав віддалятися від режиму Путіна.

Армія РФ на межі, а Путін безсилий

9 травня весь світ мав можливість спостерігати за тим, на що перетворилася російська армія за роки війни проти України.

На переконання експерта, парад на Красній площі став для країни-агресорки не стільки святкуванням перемоги, скільки визнанням стратегічного виснаження.

Якщо раніше путінський режим постійно хизувався своєю військовою міццю, то у 2026 році він не зміг зібрати ані ракет, ані значущої бойової техніки для свого найважливішого національного видовища.

Кілька застарілих літаків, що летіли у вільному строю, не змогли приховати того факту, що російські військові ресурси витрачаються на полі бою з неймовірною швидкістю, — наголошує Хеміш де Бретон-Гордон.

Ба більше, Путін не зміг приховати навіть брак особового складу. Щоб створити ефект масовості події були залучені військові КНДР, які жодного стосунку не мають до дня перемоги СРСР у Другій світовій війні.

Експерт одразу звернув увагу на відсутність на параді глави Китаю Сі Цзіньпіна — фактично головного союзника Путіна.

Ця відсутність свідчила про більш обережний Пекін, який дедалі більше усвідомлює, що зв’язок із провальною російською кампанією тягне за собою зростаючі геополітичні витрати.

