РФ атаковала Днепровщину — 8 погибших и 11 раненых

Около 30 раз российские захватчики совершали атаки на три района Днепровской области. Согласно последним данным, вражеский террор унес жизни 8 мирных жителей региона, еще 11 были ранены.

Атака РФ на Днепровскую область — все подробности

О последствиях вражеского террора рассказал глава местной ОВА Александр Ганжа.

На Никопольщине пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Александр Ганжа Глава Днепровской ОВА

По его словам, еще один 16-летний и 21-летний ребята находятся на амбулаторном лечении.

На Синельниковщине российские оккупанты терроризировали Дубовиковскую и Николаевскую общины. Под удары врага попали более 20 домов. Известно о 2 жертвах.

Еще 9 домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Александр Ганжа также официально подтвердил, что в Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод.

Российские атаки унесли жизни двух гражданских, также известно о четырех пострадавших.