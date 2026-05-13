РФ атаковала Днепровщину — 8 погибших и 11 раненых

Около 30 раз российские захватчики совершали атаки на три района Днепровской области. Согласно последним данным, вражеский террор унес жизни 8 мирных жителей региона, еще 11 были ранены.
Главные тезисы
- Россияне ударили по обычному жилому дому в Кривом Роге.
- Известно о двух погибших пожилых людях, ранена их девятимесячная внучка.
Атака РФ на Днепровскую область — все подробности
О последствиях вражеского террора рассказал глава местной ОВА Александр Ганжа.
По его словам, еще один 16-летний и 21-летний ребята находятся на амбулаторном лечении.
На Синельниковщине российские оккупанты терроризировали Дубовиковскую и Николаевскую общины. Под удары врага попали более 20 домов. Известно о 2 жертвах.
Александр Ганжа также официально подтвердил, что в Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод.
Российские атаки унесли жизни двух гражданских, также известно о четырех пострадавших.
