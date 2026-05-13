РФ атаковала Днепровщину — 8 погибших и 11 раненых
Источник:  Днепропетровская ОГА

Около 30 раз российские захватчики совершали атаки на три района Днепровской области. Согласно последним данным, вражеский террор унес жизни 8 мирных жителей региона, еще 11 были ранены.

Главные тезисы

  • Россияне ударили по обычному жилому дому в Кривом Роге.
  • Известно о двух погибших пожилых людях, ранена их девятимесячная внучка.

О последствиях вражеского террора рассказал глава местной ОВА Александр Ганжа.

На Никопольщине пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Александр Ганжа

Глава Днепровской ОВА

По его словам, еще один 16-летний и 21-летний ребята находятся на амбулаторном лечении.

На Синельниковщине российские оккупанты терроризировали Дубовиковскую и Николаевскую общины. Под удары врага попали более 20 домов. Известно о 2 жертвах.

Еще 9 домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Александр Ганжа также официально подтвердил, что в Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод.

Российские атаки унесли жизни двух гражданских, также известно о четырех пострадавших.

Циничный и лишенный какого-либо военного смысла российский удар беспилотником по обычному жилому дому в Кривом Роге. По состоянию на данный момент известно о двух погибших пожилых людях. Их девятимесячная внучка в больнице с тяжелыми ранениями. Наши врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

Владимир Зеленский

Президент Украины

