У Росії панікують через атаку сотень українських дронів — відео

Вранці 13 травня Міністерство оборони РФ заявило, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито знешкодила 286 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над різними регіонами країни. Однак точна кількість дронів, які здійснювали повітряний напад, традиційно не розкривається.

“Бавовна” в Росії 13 травня — усі подробиці та відео

Як стверджують в Міноборони РФ, 286 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу збили над територіями: Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської, Тамбовської, Ярославської, Орловської, Тульської, Калузької, Рязанської, Астраханської областей, Краснодарського краю, Республіки Калмикія, Криму та над акваторіями.

Згідно з останніми даними, пожежа вирує в районі резервуарного парку «Таманьнефтегаз» — нафтового термінала та оператора перевалки нафти/нафтопродуктів у порту Тамань, Краснодарський край РФ, що знаходиться на березі Чорного моря.

Що важливо розуміти, йдеться про один із головних хабів РФ для морського експорту енергоресурсів після часткового перенавантаження потоків із Новоросійська.

Через термінал проходять значні обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що забезпечують валютні надходження для російської економіки та військової машини.

Також просто зараз дуже гучно в Нурліно — це село, яке знаходиться в російському Башкортостані.

За словами очевидців, там палає ЛПДС «Нурліно», яка працює в системі магістральних нафтопроводів Транснефть і входить у напрямок транспортування нафти з Уралу та Західного Сибіру на південь РФ.

Варто зазначити, що частина потоків іде в бік Новоросійська, Туапсе, Тамані, НПЗ півдня РФ.