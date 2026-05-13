"Дуже близько". Трамп заговорив про завершення війни РФ проти України

На переконання американського лідера Дональда Трампа, завершення російсько-української війни "вже наближається". Однак він не пояснив, чому дійшов такого висновку саме зараз.
Головні тези:
- Трамп запевнив, що налаштований добитися мирної угоди між Києвом та Москвою.
- Однак він не пояснив, як саме збирається це зробити.
Трамп знову розмріявся про швидке завершення російсько-української війни
Американські журналісти попросили в очільника Білого дому оцінити перспективи завершення загарбницької війни Росії проти України.
На цьому тлі американський лідер вирішив вкотре нагадати, що він "закінчив вісім воєн".
Представники ЗМІ вирішили поцікавитися в Дональда Трампа, чи є "порозуміння" між ним і російським диктатором Володимиром Путіним стосовно того, що Росія має у межах мирної домовленості отримати увесь Донбас. Очільник Білого дому відповів коротким "ні".
Варто звернути увагу на те, що про швидке завершення війни РФ проти України 9 травня неочікувано заговорив безпосередньо глава Кремля Путін, а також словацький лідер Роберт Фіцо.
