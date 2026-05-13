"Очень близко". Трамп заговорил о завершении войны РФ против Украины

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, завершение российско-украинской войны "уже близко". Однако он не объяснил, почему пришел к такому выводу именно сейчас.

Трамп снова размечтался о скором завершении российско-украинской войны

Американские журналисты попросили у главы Белого дома оценить перспективы завершения захватнической войны России против Украины.

Конец войны в Украине — думаю, это уже очень близко. Верьте или нет, но я думаю, что это близится. И мы достигнем этого урегулирования между Россией и Украиной. Дональд Трамп Президент США

WATCH LIVE: President Trump departs White House for China https://t.co/d1lwykVv7w — Fox News (@FoxNews) May 12, 2026

На этом фоне американский лидер решил в который раз напомнить, что он "закончил восемь войн".

Представители СМИ решили поинтересоваться у Дональда Трампа, есть ли "понимание" между ним и российским диктатором Владимиром Путиным относительно того, что Россия должна в рамках мирной договоренности получить весь Донбасс. Глава Белого дома ответил коротким "нет".

Следует обратить внимание на то, что о скором завершении войны РФ против Украины 9 мая неожиданно заговорил непосредственно глава Кремля Путин, а также словацкий лидер Роберт Фицо.