"Очень близко". Трамп заговорил о завершении войны РФ против Украины
Источник:  Fox News

По убеждению американского лидера Дональда Трампа, завершение российско-украинской войны "уже близко". Однако он не объяснил, почему пришел к такому выводу именно сейчас.

Главные тезисы

  • Трамп заверил, что настроен добиться мирного соглашения между Киевом и Москвой.
  • Однако он не объяснил, как именно собирается это сделать.

Трамп снова размечтался о скором завершении российско-украинской войны

Американские журналисты попросили у главы Белого дома оценить перспективы завершения захватнической войны России против Украины.

Конец войны в Украине — думаю, это уже очень близко. Верьте или нет, но я думаю, что это близится. И мы достигнем этого урегулирования между Россией и Украиной.

Дональд Трамп

На этом фоне американский лидер решил в который раз напомнить, что он "закончил восемь войн".

Представители СМИ решили поинтересоваться у Дональда Трампа, есть ли "понимание" между ним и российским диктатором Владимиром Путиным относительно того, что Россия должна в рамках мирной договоренности получить весь Донбасс. Глава Белого дома ответил коротким "нет".

Следует обратить внимание на то, что о скором завершении войны РФ против Украины 9 мая неожиданно заговорил непосредственно глава Кремля Путин, а также словацкий лидер Роберт Фицо.

