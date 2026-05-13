Україна розгромила 16 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 12 травня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1540 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 210 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 травня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 13.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 344 180 (+1 130) осіб;
танків — 11 928 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 554 (+1) од;
артилерійських систем — 41 985 (+50) од;
РСЗВ — 1 786 (+1) од;
засобів ППО — 1 376 (+3) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 375 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 287 359 (+1 853) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 96 142 (+287) од;
спеціальної техніки — 4 181 (+2) од.
Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб.
