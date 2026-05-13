Пентагон відправив своїх військових на навчання в Україну

Джерело:  Associated Press

Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що його відомство направило своїх солдатів до України, щоб навчитися застосовувати дрони у реальних бойових умовах.

Головні тези:

  • Пентагон визнає провідну роль України у застосуванні дронів для ведення війни.
  • Штати готові переймати цінний досвід ЗСУ та Повітряних сил.

Українські воїни будуть навчати американських солдатів

Дискусії з цього приводу відбулися під час слухань у Сенаті, де був присутній глава Міноборони США.

Лідер меншості Мітч Макконнелл відверто зізнався, що вважає Україну "Кремнієвою долиною війни", а також поцікавився у Гегсета, чи підтримує він переймання досвіду у ЗСУ.

Очільник Пентагону чітко дав зрозуміти, що вже ухвалив рішення щодо відправки в Україну американських військових.

Я особисто схвалив направлення туди додаткового персоналу, щоб вивчати це поле бою дронів — як у наступальних, так і в оборонних аспектах, — аби ми засвоїли всі можливі уроки цього конфлікту й у режимі реального часу впроваджували їх у те, як ми обороняємося та ведемо наступальні дії в епоху, коли домінування дронів є необхідністю.

Піт Гегсет

Глава Міноборони США

На переконання Піта Гегсата, Штати просто зобов'язані взяти уроки, отримані в Україні та на інших полях бою, і "якнайшвидше застосувати" у власних військах.

