Пентагон відправив своїх військових на навчання в Україну

Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що його відомство направило своїх солдатів до України, щоб навчитися застосовувати дрони у реальних бойових умовах.

Українські воїни будуть навчати американських солдатів

Дискусії з цього приводу відбулися під час слухань у Сенаті, де був присутній глава Міноборони США.

Лідер меншості Мітч Макконнелл відверто зізнався, що вважає Україну "Кремнієвою долиною війни", а також поцікавився у Гегсета, чи підтримує він переймання досвіду у ЗСУ.

Очільник Пентагону чітко дав зрозуміти, що вже ухвалив рішення щодо відправки в Україну американських військових.

Я особисто схвалив направлення туди додаткового персоналу, щоб вивчати це поле бою дронів — як у наступальних, так і в оборонних аспектах, — аби ми засвоїли всі можливі уроки цього конфлікту й у режимі реального часу впроваджували їх у те, як ми обороняємося та ведемо наступальні дії в епоху, коли домінування дронів є необхідністю. Піт Гегсет Глава Міноборони США

На переконання Піта Гегсата, Штати просто зобов'язані взяти уроки, отримані в Україні та на інших полях бою, і "якнайшвидше застосувати" у власних військах.