Пентагон відправив своїх військових на навчання в Україну

Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що його відомство направило своїх солдатів до України, щоб навчитися застосовувати дрони у реальних бойових умовах.
Головні тези:
- Пентагон визнає провідну роль України у застосуванні дронів для ведення війни.
- Штати готові переймати цінний досвід ЗСУ та Повітряних сил.
Українські воїни будуть навчати американських солдатів
Дискусії з цього приводу відбулися під час слухань у Сенаті, де був присутній глава Міноборони США.
Лідер меншості Мітч Макконнелл відверто зізнався, що вважає Україну "Кремнієвою долиною війни", а також поцікавився у Гегсета, чи підтримує він переймання досвіду у ЗСУ.
Очільник Пентагону чітко дав зрозуміти, що вже ухвалив рішення щодо відправки в Україну американських військових.
На переконання Піта Гегсата, Штати просто зобов'язані взяти уроки, отримані в Україні та на інших полях бою, і "якнайшвидше застосувати" у власних військах.
