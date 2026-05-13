США обещают предоставить Украине финансовую помощь

Глава Пентагона США Пит Гегсет публично заявил, что Украине будет предоставлена запланированная финансовая помощь в размере 400 миллионов долларов для защиты от российского террора.

Украина получит запланированную американскую помощь

Американский сенатор Крис Кун не скрывает своего возмущения из-за того, что Минобороны США еще не потратило ни одного цента из этого пакета на вооружение для Украины.

После того, как демократ потребовал от Пита Хегсета конкретного плана расходов, последний не захотел его предоставить.

Несмотря на это, глава оборонного ведомства заявил, что Пентагон намерен сотрудничать с Европейским командованием (EUCOM), чтобы "израсходовать средства целесообразно и должным образом".

По мнению Криса Куна, промедление с выделением этих средств является ложным месседжем для российского диктатора Владимира Путина.

Что важно понимать, речь идет о пакете на сумму 400 млн. долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Он предполагает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний.

Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.