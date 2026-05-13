США обіцяють надати Україні фінансову допомогу
Піт Гегсет
Джерело:  Associated Press

Очільник Пентагону США Піт Гегсет публічно заявив, що Україні буде надано заплановану фінансову допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російського терору.

  • У Сенаті дорікнули Пентагону через те, що він недбало ставиться до зобов'язань щодо України.
  • Гегсет стверджує, що Київ отримає всі обіцяні кошти.

Україна отримає заплановану американську допомогу

Американський сенатор Кріс Кун не приховує свого обурення через те, що Міноборони США ще не витратило жодного цента з цього пакета на озброєння для України.

Після того як демократ зажадав від Піта Гегсета конкретного плану витрат, той не захотів його надати.

Попри це, глава оборонного відомства заявив, що Пентагон має намір співпрацювати з Європейським командування (EUCOM), щоб "витратити кошти доцільно та належним чином".

На переконання Кріса Куна, зволікання з виділенням цих коштів є хибним меседжем для російського диктатора Володимира Путіна.

Що важливо розуміти, йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Вона передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній.

Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.

