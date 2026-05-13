Путін досі вимагає від армії РФ захопити Київ — інсайдери

Як стверджують анонімні джерела видання Financial Times, російський диктатор Володимир Путін досі не відмовився від ідеї окупувати Київ та Одесу. Саме столиця України залишається для нього головною ціллю.

Путін хоче більше, ніж демонструє

На переконання російського командування, ситуація на полі бою в Україні дає можливість армії РФ продовжувати наступ, а також диктувати свої умови під час мирних переговорах.

Інсайдери журналістів стверджують, що фінальна ціль Кремля виходить за межі поточної лінії бойового зіткнення:

Він не візьме Запоріжжя, він не візьме Донбас, він не візьме Херсон. Але пам'ятайте, що план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане.

Російський диктатор Володимир Путін все ще плекає надію на те, що Україна рано чи пізно ослабне та здасться на тлі дійсно тривалої війни.

Що також важливо розуміти, російське військове командування переконало главу Кремля, що армія РФ завершить захоплення всього Донбасу до осені 2026 року.

Саме тому, мовляв, Володимир Путін має намір підвищити ціну можливого перемир’я, розширивши територіальні вимоги країни-агресорки.