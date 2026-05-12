Сікорський вказав на переломний момент для Путіна у війні проти України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор Володимир Путін врешті-решт почав серйозно замислюватися про те, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.

Путін усвідомив, що не виграє у війні

На переконання глави МЗС Польщі, союзникам Києва у будь-якому випадку варто готуватися до того, що війна може тривати довго.

Путін має знати та розуміти, що Україна готова боротися далі, а її партнери не збираються кидати її напризволяще.

Думаю, те, що Україна стабілізувала фронти, а Європа виходить з паралічу завдяки блискучій перемозі продемократичних сил в Угорщині, тепер змушує Путіна змінювати розрахунки — чи зможе він вести цю війну ще два роки. І це справді питання, чи він зможе. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

За словами польського дипломата, якби російський диктатор міг вдатися до масштабнішої ескалації, то він би це зробив.

Однак проблема полягає в тому, що у Путіна залишається дедалі менше варіантів.