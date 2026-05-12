НАТО міг потопити російський корабель з ядерними реакторами — розслідування
Категорія
Світ
Дата публікації

НАТО міг потопити російський корабель з ядерними реакторами — розслідування

Таємниця судна "Урса Майор" - що вдалося дізнатися
Read in English
Джерело:  CNN

У межах масштабного розслідування CNN стало відомо, що російське вантажне судно "Урса Майор", яке затонуло в грудні 2024 року біля узбережжя Іспанії, ймовірно, перевозило два ядерні реактори для підводних човнів: воно могло прямувати до КНДР.

Головні тези:

  • Послідовність подій, що призвела до затоплення "Урса Майор", досі не вдалося з’ясувати.
  • Цілком ймовірно, був застосований рідкісний тип торпеди для пробиття корпусу судна.

Таємниця "Урса Майор" — що вдалося дізнатися

Після затоплення російського судна, яке сталося 23 грудня 2024 року, досі ширяться версії про те, що насправді з ним могло статися.

Згідно з висновками редакції CNN, ці події можуть свідчити про рідкісне втручання західних військових у плани Кремля.

Мовляв, НАТО зробив усе можливе, щоб зірвати надання КНДР новітніх ядерних технологій.

Що важливо розуміти, "Урса Майор" вирушило у плавання уже за 2 місяці після того, як диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин направив своїх солдатів для надання допомоги Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.

Окрім того, наголошується, що американські літаки спеціального призначення, що збирають з атмосфери проби з метою виявлення і ідентифікації ядерних вибухів, двічі пролітали над затонулим кораблем у 2025 році.

А через тиждень після затоплення його уламки відвідав російський шпигунський корабель, після чого відбулися ще чотири вибухи, повідомляє джерело, обізнане з іспанським розслідуванням інциденту.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай побачив ознаки занепаду США, але є одне "але"
Сі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пєсков пояснив слова Путіна про нібито завершення війни з Україною
Пєсков
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія стикнулася з дефіцитом бензину через атаки України
АЗС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?