НАТО міг потопити російський корабель з ядерними реакторами — розслідування

У межах масштабного розслідування CNN стало відомо, що російське вантажне судно "Урса Майор", яке затонуло в грудні 2024 року біля узбережжя Іспанії, ймовірно, перевозило два ядерні реактори для підводних човнів: воно могло прямувати до КНДР.

Таємниця "Урса Майор" — що вдалося дізнатися

Після затоплення російського судна, яке сталося 23 грудня 2024 року, досі ширяться версії про те, що насправді з ним могло статися.

Згідно з висновками редакції CNN, ці події можуть свідчити про рідкісне втручання західних військових у плани Кремля.

Мовляв, НАТО зробив усе можливе, щоб зірвати надання КНДР новітніх ядерних технологій.

Що важливо розуміти, "Урса Майор" вирушило у плавання уже за 2 місяці після того, як диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин направив своїх солдатів для надання допомоги Росії у її повномасштабному вторгненні в Україну.

Окрім того, наголошується, що американські літаки спеціального призначення, що збирають з атмосфери проби з метою виявлення і ідентифікації ядерних вибухів, двічі пролітали над затонулим кораблем у 2025 році.