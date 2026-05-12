НАТО мог потопить российский корабль с ядерными реакторами — расследование

Источник:  CNN

В рамках масштабного расследования CNN стало известно, что российское грузовое судно "Урса Майор", которое затонуло в декабре 2024 года у побережья Испании, вероятно, перевозило два ядерных реактора для подлодок: оно могло направляться в КНДР.

Главные тезисы

  • Последовательность событий, повлекшая затопление "Урса Майор", до сих пор не удалось выяснить.
  • По всей вероятности, был применен редкий тип торпеды для пробития корпуса судна.

Тайна "Урса Майор" — что удалось узнать

После затопления российского судна, которое произошло 23 декабря 2024 года, до сих пор обсуждаются версии о том, что на самом деле с ним могло произойти.

Согласно выводам редакции CNN, эти события могут свидетельствовать о редком вмешательстве западных военных в планы Кремля.

Мол, НАТО сделало все возможное, чтобы сорвать предоставление КНДР новейших ядерных технологий.

Что важно понимать, "Урса Майор" отправилось в плавание уже через 2 месяца после того, как диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын направил своих солдат для оказания помощи России в ее полномасштабном вторжении в Украину.

Кроме того, указано, что американские самолеты специального назначения, которые собирают из атмосферы пробы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, дважды пролетали над затонувшим кораблем в 2025 году.

А через неделю после затопления его обломки посетил российский шпионский корабль, после чего произошли еще четыре взрыва, сообщает источник, знакомый с испанским расследованием инцидента.

