В рамках масштабного расследования CNN стало известно, что российское грузовое судно "Урса Майор", которое затонуло в декабре 2024 года у побережья Испании, вероятно, перевозило два ядерных реактора для подлодок: оно могло направляться в КНДР.
Главные тезисы
- Последовательность событий, повлекшая затопление "Урса Майор", до сих пор не удалось выяснить.
- По всей вероятности, был применен редкий тип торпеды для пробития корпуса судна.
Тайна "Урса Майор" — что удалось узнать
После затопления российского судна, которое произошло 23 декабря 2024 года, до сих пор обсуждаются версии о том, что на самом деле с ним могло произойти.
Согласно выводам редакции CNN, эти события могут свидетельствовать о редком вмешательстве западных военных в планы Кремля.
Мол, НАТО сделало все возможное, чтобы сорвать предоставление КНДР новейших ядерных технологий.
Что важно понимать, "Урса Майор" отправилось в плавание уже через 2 месяца после того, как диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын направил своих солдат для оказания помощи России в ее полномасштабном вторжении в Украину.
Кроме того, указано, что американские самолеты специального назначения, которые собирают из атмосферы пробы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, дважды пролетали над затонувшим кораблем в 2025 году.
