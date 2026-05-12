Песков объяснил слова Путина о якобы завершении войны с Украиной
Спикер Кремля Дмитрий Песков решил прокомментировать слова российского диктатора Владимира Путина о якобы приближающемся завершении войны против Украины. По его словам, речь идет о "наработке" в мирном процессе и успехе посреднических усилий США.

Главные тезисы

  • Песков начал утверждать, что война "может остановиться в любой момент".
  • Путин якобы готов "в любой момент" встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для переговоров.

Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, как можно толковать слова главы Кремля о том, что "конфликт вокруг Украины близок к завершению".

Они также хотели узнать, есть ли понимание возможных сроков.

По словам Пескова, официальная Москва якобы "остается открытой к контактам", а также приветствует продолжение посреднических усилий США.

Тот багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что действительно близится завершение. Но говорить в этом контексте о какой-либо конкретике пока не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось и специальная военная операция продолжается.

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

По словам спикера Путина, война против Украины может завершиться "в любой момент", если, мол, команда Владимира Зеленского примет "необходимые решения".

Она может завершится в любой момент, как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения. Какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно, — добавил Песков.

