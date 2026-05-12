Песков объяснил слова Путина о якобы завершении войны с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков решил прокомментировать слова российского диктатора Владимира Путина о якобы приближающемся завершении войны против Украины. По его словам, речь идет о "наработке" в мирном процессе и успехе посреднических усилий США.

В Кремле объяснили громкое заявление Путина

Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, как можно толковать слова главы Кремля о том, что "конфликт вокруг Украины близок к завершению".

Они также хотели узнать, есть ли понимание возможных сроков.

По словам Пескова, официальная Москва якобы "остается открытой к контактам", а также приветствует продолжение посреднических усилий США.

Тот багаж наработок в плане мирного процесса позволяет говорить о том, что действительно близится завершение. Но говорить в этом контексте о какой-либо конкретике пока не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось и специальная военная операция продолжается. Дмитрий Песков Спикер Кремля

По словам спикера Путина, война против Украины может завершиться "в любой момент", если, мол, команда Владимира Зеленского примет "необходимые решения".