Спикер Кремля Дмитрий Песков решил прокомментировать слова российского диктатора Владимира Путина о якобы приближающемся завершении войны против Украины. По его словам, речь идет о "наработке" в мирном процессе и успехе посреднических усилий США.
Главные тезисы
- Песков начал утверждать, что война "может остановиться в любой момент".
- Путин якобы готов "в любой момент" встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для переговоров.
В Кремле объяснили громкое заявление Путина
Российские пропагандисты поинтересовались у Пескова, как можно толковать слова главы Кремля о том, что "конфликт вокруг Украины близок к завершению".
Они также хотели узнать, есть ли понимание возможных сроков.
По словам Пескова, официальная Москва якобы "остается открытой к контактам", а также приветствует продолжение посреднических усилий США.
По словам спикера Путина, война против Украины может завершиться "в любой момент", если, мол, команда Владимира Зеленского примет "необходимые решения".
